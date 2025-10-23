Яке церковне свято у четвер, 23 жовтня: чому сьогодні не можна починати ремонт
- 23 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова, який був єпископом Єрусалимської Церкви.
- На цей день існують заборони, зокрема, не рекомендується починати ремонтні роботи, щоб не привабити проблеми.
23 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. Він віддано служив Богу, за що згодом віддав своє життя.
У цей день наші предки годували птахів і займалися заготівлею дров на зиму. Про заборони й інші свята 23 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.
День пам'яті апостола Якова
Він був сином Йосифа Обручника від його першої дружини. Тому в Євангелії Яків відомий як брат Господній. Після Свого Воскресіння Ісус Христос з'явився святому і призначив його єпископом Єрусалимської Церкви. На відміну від інших апостолів, Яків не подорожував, а зосередив свою діяльність у Єрусалимі. Він був настоятелем Єрусалимської Церкви та керував Апостольським Собором у 51 році. Протягом 30 років свого служіння, Яків поширював і утверджував християнську віру в Єрусалимі та Палестині. Завдяки своїй розсудливості та справедливості, його шанували не лише християни, але і юдеї, називаючи праведником та опорою народу. Бачачи величезний вплив апостола на навернення євреїв до Христа, юдейські керівники вирішили примусити Якова до зречення Христа. Під час великого скупчення народу святого вивели з храму і попросили розповісти про Ісуса. Апостол голосно сказав: "Він сидить на Небесах по правиці Всевишнього і знову прийде на хмарах небесних". У відповідь на це Якова кинули на землю та вбили.
Що не можна робити?
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна починати ремонт, бо привабите проблеми й труднощі в життя.
- Не варто брати або позичати будь-які речі в борг.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- Щороку 23 жовтня в Україні відзначають День працівників реклами. Вперше його відсвяткували у 1994 році з метою вшанування праці рекламістів. У цей день заведено вітати з професійним святом людей, які створюють і розміщують рекламу.
- Сьогодні також святкують День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії, День організаторів заходів і Міжнародний день снігового барса.