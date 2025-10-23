23 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. Він віддано служив Богу, за що згодом віддав своє життя.

У цей день наші предки годували птахів і займалися заготівлею дров на зиму. Про заборони й інші свята 23 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті апостола Якова

Він був сином Йосифа Обручника від його першої дружини. Тому в Євангелії Яків відомий як брат Господній. Після Свого Воскресіння Ісус Христос з'явився святому і призначив його єпископом Єрусалимської Церкви. На відміну від інших апостолів, Яків не подорожував, а зосередив свою діяльність у Єрусалимі. Він був настоятелем Єрусалимської Церкви та керував Апостольським Собором у 51 році. Протягом 30 років свого служіння, Яків поширював і утверджував християнську віру в Єрусалимі та Палестині. Завдяки своїй розсудливості та справедливості, його шанували не лише християни, але і юдеї, називаючи праведником та опорою народу. Бачачи величезний вплив апостола на навернення євреїв до Христа, юдейські керівники вирішили примусити Якова до зречення Христа. Під час великого скупчення народу святого вивели з храму і попросили розповісти про Ісуса. Апостол голосно сказав: "Він сидить на Небесах по правиці Всевишнього і знову прийде на хмарах небесних". У відповідь на це Якова кинули на землю та вбили.

Що не можна робити?

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна починати ремонт, бо привабите проблеми й труднощі в життя.

Не варто брати або позичати будь-які речі в борг.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?