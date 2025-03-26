Яке церковне свято у середу, 26 березня: чому сьогодні не можна займатися ремонтом
- 26 березня відзначають Собор архангела Гавриїла, який сповіщав про головні події в духовній історії людства.
- Сьогодні також відзначають День Національної гвардії України.
26 березня віряни відзначають Собор архангела Гавриїла. Він сповіщав про головні події в духовній історії людства.
У цей день наші предки ходили на риболовлю. Про заборони й прикмети на 26 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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Собор архангела Гавриїла
Він відіграв важливу роль у біблійних подіях. Так, ще в часи Старого Завіту Гавриїл з'явився Мойсею в пустелі, де розповів йому про створення світу, життя праотців, потоп і поділ мов. Саме він відкрив пророку таємниці небесних планет, стихій, арифметики, геометрії та мудрості. Також архангел передав праведній Анні благу звістку про народження Діви Марії, а священнику Захарію повідомив, що скоро на світ з'явиться Іоанн Предтеча від дружини Єлизавети, яка не могла завагітніти.
Найвідомішою подією, пов'язаною з Гавриїлом, стало Благовіщення – саме він з'явився Діві Марії, щоб повідомити їй, що вона народить Спасителя світу. Згодом архангел підтримував Ісуса Христа під час Його молитви в Гетсиманському саду перед стражданнями. Також Гавриїл відкрив Пресвятій Богородиці день ЇЇ Успіння.
Що не можна робити
- Не варто відмовляти в допомозі нужденним.
- Не можна конфліктувати та лихословити.
- Не слід займатися ремонтом, бо тоді привабите невдачі в родину.
- Не рекомендується пити алкоголь.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні холодно, то такою ж буде і весна.
- Якщо сніг ще не розтанув, то очікуйте холодів.
- Якщо піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо надворі сонячно, то весна буде теплою.
Що ще відзначають
День Національної гвардії України. Це свято вшановує відвагу й самопожертву військовослужбовців, які боронять нашу державу та стоять на варті миру і безпеки. У 1991-му Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну гвардію України". Втім, відзначати це свято почали з 2015 року.