Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції Яке церковне свято у понеділок, 26 травня: чому сьогодні не можна прибиратися вдома
26 травня, 07:00
2

Яке церковне свято у понеділок, 26 травня: чому сьогодні не можна прибиратися вдома

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 26 травня віряни вшановують пам'ять апостолів Карпа й Алфея, які проповідували християнство.
  • Сьогодні також святкують Всесвітній день лінді-хопу.

26 травня віряни вшановують пам'ять апостолів від 70 Карпа й Алфея. Вони проповідували християнство та віддано служили Богу.

У цей день наші предки сіяли гречку та намагалися не купатися у водоймах. Про заборони й прикмети на 26 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті апостолів від 70 Карпа й Алфея

Карп був одним із сімдесяти апостолів і відданим послідовником апостола Павла. Він супроводжував учня Ісуса Христа в подорожах і проповідував Євангеліє. Згодом святий став єпископом у Фракії та почав поширювати віру в Бога на острові Крит. Крім цього, Карп навертав язичників до християнства та викривав юдеїв, за що постраждав, а потім загинув. Що цікаво, його святі мощі неодноразово зцілювали вірян від хвороб.

Водночас про життя святого Алфея збереглося небагато інформації. Відомо, що він походив із Капернаума, що в Галілеї. Також чоловік був батьком двох апостолів – святих Якова та Левія Матвія, автора одного з чотирьох Євангелій. Згідно з переказами, Алфей також проповідував християнство серед народу.

Що не можна робити

  • Не слід влаштовувати генеральне прибирання вдома, бо тоді позбудетеся щастя й добробуту.
  • Не варто лінуватися та байдикувати.
  • Не рекомендується позичати гроші в борг.
  • Не можна сперечатися та сваритися з рідними.

Народні прикмети

  • Якщо побачите жаб, то незабаром піде дощ.
  • Якщо сьогодні ввечері буде вітряно, то очікуйте негоди.
  • Якщо, як кує зозуля, то влітку буде спекотно.
  • Якщо вранці побачите комарів, то незабаром настане потепління.

Що ще відзначають

Всесвітній день лінді-хопу. Його щорічно святкують 26 травня. Лінді-хоп – стиль танцю, який з'явився в афроамериканських громадах у Нью-Йорку, у 1920-1930-х роках. Він містить у собі елементи джазу, степу, чарльстону і брейквею. 

Про інші міжнародні свята травня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.