Яке церковне свято у понеділок, 26 травня: чому сьогодні не можна прибиратися вдома

26 травня віряни вшановують пам'ять апостолів від 70 Карпа й Алфея. Вони проповідували християнство та віддано служили Богу.

У цей день наші предки сіяли гречку та намагалися не купатися у водоймах. Про заборони й прикмети на 26 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті апостолів від 70 Карпа й Алфея

Карп був одним із сімдесяти апостолів і відданим послідовником апостола Павла. Він супроводжував учня Ісуса Христа в подорожах і проповідував Євангеліє. Згодом святий став єпископом у Фракії та почав поширювати віру в Бога на острові Крит. Крім цього, Карп навертав язичників до християнства та викривав юдеїв, за що постраждав, а потім загинув. Що цікаво, його святі мощі неодноразово зцілювали вірян від хвороб.

Водночас про життя святого Алфея збереглося небагато інформації. Відомо, що він походив із Капернаума, що в Галілеї. Також чоловік був батьком двох апостолів – святих Якова та Левія Матвія, автора одного з чотирьох Євангелій. Згідно з переказами, Алфей також проповідував християнство серед народу.

Що не можна робити

Не слід влаштовувати генеральне прибирання вдома, бо тоді позбудетеся щастя й добробуту.

Не варто лінуватися та байдикувати.

Не рекомендується позичати гроші в борг.

Не можна сперечатися та сваритися з рідними.

Народні прикмети

Якщо побачите жаб, то незабаром піде дощ.

Якщо сьогодні ввечері буде вітряно, то очікуйте негоди.

Якщо, як кує зозуля, то влітку буде спекотно.

Якщо вранці побачите комарів, то незабаром настане потепління.

Що ще відзначають

Всесвітній день лінді-хопу. Його щорічно святкують 26 травня. Лінді-хоп – стиль танцю, який з'явився в афроамериканських громадах у Нью-Йорку, у 1920-1930-х роках. Він містить у собі елементи джазу, степу, чарльстону і брейквею.

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