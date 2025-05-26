В этот день наши предки сеяли гречку и старались не купаться в водоемах. О запретах и приметах на 26 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти апостолов от 70 Карпа и Алфея
Карп был одним из семидесяти апостолов и преданным последователем апостола Павла. Он сопровождал ученика Иисуса Христа в путешествиях и проповедовал Евангелие. Впоследствии святой стал епископом во Фракии и начал распространять веру в Бога на острове Крит. Кроме этого, Карп обращал язычников в христианство и обличал иудеев, за что пострадал, а потом погиб. Что интересно, его святые мощи неоднократно исцеляли верующих от болезней.
В то же время о жизни святого Алфея сохранилось немного информации. Известно, что он происходил из Капернаума, что в Галилее. Также мужчина был отцом двух апостолов – святых Иакова и Левия Матфея, автора одного из четырех Евангелий. Согласно преданию, Алфей также проповедовал христианство среди народа.
Что нельзя делать
- Не следует устраивать генеральную уборку дома, потому что тогда лишитесь счастья и благополучия.
- Не стоит лениться и бездельничать.
- Не рекомендуется занимать деньги в долг.
- Нельзя спорить и ссориться с родными.
Народные приметы
- Если увидите лягушек, то вскоре пойдет дождь.
- Если сегодня вечером будет ветрено, то ожидайте непогоды.
- Если, как кует кукушка, то летом будет жарко.
- Если утром увидите комаров, то вскоре наступит потепление.
Что еще отмечают
Всемирный день линди-хопа. Его ежегодно празднуют 26 мая. Линди-хоп – стиль танца, который появился в афроамериканских общинах в Нью-Йорке, в 1920-1930-х годах. Он включает в себя элементы джаза, степа, чарльстона и брейквея.
О других международных праздниках мая 2025 года – читайте далее в нашем материале.