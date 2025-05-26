В этот день наши предки сеяли гречку и старались не купаться в водоемах. О запретах и приметах на 26 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти апостолов от 70 Карпа и Алфея

Карп был одним из семидесяти апостолов и преданным последователем апостола Павла. Он сопровождал ученика Иисуса Христа в путешествиях и проповедовал Евангелие. Впоследствии святой стал епископом во Фракии и начал распространять веру в Бога на острове Крит. Кроме этого, Карп обращал язычников в христианство и обличал иудеев, за что пострадал, а потом погиб. Что интересно, его святые мощи неоднократно исцеляли верующих от болезней.

В то же время о жизни святого Алфея сохранилось немного информации. Известно, что он происходил из Капернаума, что в Галилее. Также мужчина был отцом двух апостолов – святых Иакова и Левия Матфея, автора одного из четырех Евангелий. Согласно преданию, Алфей также проповедовал христианство среди народа.

Что нельзя делать

Не следует устраивать генеральную уборку дома, потому что тогда лишитесь счастья и благополучия.

Не стоит лениться и бездельничать.

Не рекомендуется занимать деньги в долг.

Нельзя спорить и ссориться с родными.

Народные приметы

Если увидите лягушек, то вскоре пойдет дождь.

Если сегодня вечером будет ветрено, то ожидайте непогоды.

Если, как кует кукушка, то летом будет жарко.

Если утром увидите комаров, то вскоре наступит потепление.

Что еще отмечают

Всемирный день линди-хопа. Его ежегодно празднуют 26 мая. Линди-хоп – стиль танца, который появился в афроамериканских общинах в Нью-Йорке, в 1920-1930-х годах. Он включает в себя элементы джаза, степа, чарльстона и брейквея.

О других международных праздниках мая 2025 года – читайте далее в нашем материале.