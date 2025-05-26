У цей день наші предки сіяли гречку та намагалися не купатися у водоймах. Про заборони й прикмети на 26 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті апостолів від 70 Карпа й Алфея
Карп був одним із сімдесяти апостолів і відданим послідовником апостола Павла. Він супроводжував учня Ісуса Христа в подорожах і проповідував Євангеліє. Згодом святий став єпископом у Фракії та почав поширювати віру в Бога на острові Крит. Крім цього, Карп навертав язичників до християнства та викривав юдеїв, за що постраждав, а потім загинув. Що цікаво, його святі мощі неодноразово зцілювали вірян від хвороб.
Водночас про життя святого Алфея збереглося небагато інформації. Відомо, що він походив із Капернаума, що в Галілеї. Також чоловік був батьком двох апостолів – святих Якова та Левія Матвія, автора одного з чотирьох Євангелій. Згідно з переказами, Алфей також проповідував християнство серед народу.
Що не можна робити
- Не слід влаштовувати генеральне прибирання вдома, бо тоді позбудетеся щастя й добробуту.
- Не варто лінуватися та байдикувати.
- Не рекомендується позичати гроші в борг.
- Не можна сперечатися та сваритися з рідними.
Народні прикмети
- Якщо побачите жаб, то незабаром піде дощ.
- Якщо сьогодні ввечері буде вітряно, то очікуйте негоди.
- Якщо, як кує зозуля, то влітку буде спекотно.
- Якщо вранці побачите комарів, то незабаром настане потепління.
Що ще відзначають
Всесвітній день лінді-хопу. Його щорічно святкують 26 травня. Лінді-хоп – стиль танцю, який з'явився в афроамериканських громадах у Нью-Йорку, у 1920-1930-х роках. Він містить у собі елементи джазу, степу, чарльстону і брейквею.
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