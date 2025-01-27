УКР РУС
27 січня 2025, 07:00
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Яке церковне свято у понеділок, 27 січня: чому сьогодні не можна мити голову

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 27 січня віряни святкують перенесення мощей святого Івана Золотоустого.
  • Сьогодні також відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

27 січня віряни відзначають перенесення мощей святого Івана Золотоустого. За життя він віддано служив Богу й ніколи не зрікався віри.

У цей день наші предки вшановували пам'ять померлих родичів. Про заборони та прикмети 27 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День перенесення мощей святого Іоанна Златоустого

Він народився в Антіохії та здобув гарну освіту. Його батьки виховали в ньому любов до віри, тому Іоанн прийняв християнство. Після смерті матері він вирішив присвятити життя Богу. Певний час Іоанн провів у пустелі, а потім повернувся додому, де його висвятили в диякона, а згодом – у пресвітера. Чоловік займався благодійністю та неодноразово брав участь у богословських суперечках проти аріан, які заперечували божество Ісуса Христа. Одного дня Златоустого відправили у заслання, де той помер у дорозі. Через 30 років після смерті святого імператор Феодосій II наказав перенести нетлінні мощі Іоанна до Константинополя.

Що не можна робити

  • Не можна дарувати або приймати подарунки.
  • Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
  • Не слід влаштовувати гучні вечірки.
  • Не варто мити голову, бо тоді "змиєте" удачу.

Народні прикмети

  • Якщо небо хмарне, то очікуйте снігопаду.
  • Якщо надворі хуртовина, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо на небі добре видно зорі, то весна буде ранньою.
  • Якщо побачите червоний Місяць на небі, то незабаром буде вітряно.

Що ще відзначають

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році. Що цікаво, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме 27 січня 1945 році війська українського фронту звільнили в'язнів із найбільшого гітлерівського концтабору Аушвіц-Біркенау.