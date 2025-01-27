Яке церковне свято у понеділок, 27 січня: чому сьогодні не можна мити голову

27 січня віряни відзначають перенесення мощей святого Івана Золотоустого. За життя він віддано служив Богу й ніколи не зрікався віри.

У цей день наші предки вшановували пам'ять померлих родичів. Про заборони та прикмети 27 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День перенесення мощей святого Іоанна Златоустого

Він народився в Антіохії та здобув гарну освіту. Його батьки виховали в ньому любов до віри, тому Іоанн прийняв християнство. Після смерті матері він вирішив присвятити життя Богу. Певний час Іоанн провів у пустелі, а потім повернувся додому, де його висвятили в диякона, а згодом – у пресвітера. Чоловік займався благодійністю та неодноразово брав участь у богословських суперечках проти аріан, які заперечували божество Ісуса Христа. Одного дня Златоустого відправили у заслання, де той помер у дорозі. Через 30 років після смерті святого імператор Феодосій II наказав перенести нетлінні мощі Іоанна до Константинополя.

Що не можна робити

Не можна дарувати або приймати подарунки.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не слід влаштовувати гучні вечірки.

Не варто мити голову, бо тоді "змиєте" удачу.

Народні прикмети

Якщо небо хмарне, то очікуйте снігопаду.

Якщо надворі хуртовина, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то весна буде ранньою.

Якщо побачите червоний Місяць на небі, то незабаром буде вітряно.

Що ще відзначають

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році. Що цікаво, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме 27 січня 1945 році війська українського фронту звільнили в'язнів із найбільшого гітлерівського концтабору Аушвіц-Біркенау.