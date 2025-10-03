3 жовтня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Він проповідував християнство серед народу.

У цей день наші предки стежили за вітром, адже вірили в його силу. Про заборони й інші свята 3 жовтня

День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта

Він народився в Афінах. Одного дня Діонісій почув проповідь апостола Павла, який розповідав про християнство. Після цього чоловік вирішив також присвятити своє життя служінню Господу. Так, протягом трьох років Діонісій був сподвижником Павла в проповіді Слова Божого, а згодом апостол назначив його єпископом Афін. Ще за життя Пресвятої Богородиці святий приїжджав до Єрусалима, щоб побачити Її. У листі до Павла він писав, що пережив тоді невимовне духовне піднесення і блаженство, відчувши сяйво й благодать від Матері Божої. Після смерті апостола Діонісій вирушив із проповіддю до західних країн, де навернув багатьох людей до Христа.

Відомо, що за життя святий написав чимало важливих для Церкви творів. Зокрема, до наших часів збереглися такі книги: "Про Небесну ієрархію", "Про церковну ієрархію", "Про Імена Божі" та "Про містичне богослов'я".

Однак за часів переслідувань християн святого схопили та ув'язнили. Через деякий час Діонісію відсікли голову за відданість Богу.

Що не можна робити?

Не слід сваритися та сперечатися з близькими.

Не можна запрошувати незнайомих людей у дім.

Не рекомендується стригти волосся та нігті, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Не варто ображати тварин.

