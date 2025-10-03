В этот день наши предки следили за ветром, ведь верили в его силу. О запретах и других праздниках 3 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
День памяти священномученика Дионисия Ареопагита
Он родился в Афинах. Однажды Дионисий услышал проповедь апостола Павла, который рассказывал о христианстве. После этого мужчина решил также посвятить свою жизнь служению Господу. Так, течение трех лет Дионисий был сподвижником Павла в проповеди Слова Божьего, а впоследствии апостол назначил его епископом Афин. Еще при жизни Пресвятой Богородицы святой приезжал в Иерусалим, чтобы увидеть Ее. В письме к Павлу он писал, что пережил тогда неописуемый духовный подъем и блаженство, почувствовав сияние и благодать от Матери Божьей. После смерти апостола Дионисий отправился с проповедью в западные страны, где обратил многих людей ко Христу.
Известно, что при жизни святой написал немало важных для Церкви произведений. В частности, до наших времен сохранились такие книги: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "Об Именах Божьих" и "О мистическом богословии".
Однако во времена преследований христиан святого схватили и заключили в тюрьму. Через некоторое время Дионисию отсекли голову за преданность Богу.
Что нельзя делать?
- Не следует ссориться и спорить с близкими.
- Нельзя приглашать незнакомых людей в дом.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.
- Не стоит обижать животных.
Что еще отмечают?
- В первую пятницу октября ежегодно отмечают Всемирный день улыбки. Его начали праздновать в 1999 году, как отмечает National Day Calendar. Что интересно, в 1963-м американский художник Харви Белл получил задание – придумать яркий символ, который бы смотивировал работников компании State Mutual Life Assurance Company of America. Тогда мужчина нарисовал смайлик, а впоследствии понял, что этот символ начал ассоциироваться с позитивом, поэтому основал день, который чтит улыбку.
- Кроме этого, 3 октября празднуют Всемирный день грибников. Это праздник для людей, которые любят собирать грибы в лесу. В этот день принято собираться семьей и отправляться вместе за поисками этого продукта.