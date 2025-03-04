Яке церковне свято у вівторок, 4 березня: чому сьогодні не можна витрачати багато грошей

4 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима, що на Йордані. Він заснував монастир, де встановив п'ятиденний піст і навчав своїх послідовників.

У цей день наші предки займалися приготуванням випічки та допомагали нужденним. Про заборони й прикмети на 4 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

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День пам'яті преподобного Герасима Йорданського

Він народився в Лікії. У дорослому віці чоловік прийняв чернецтво та вирушив до пустелі в Єгипті. Герасим багато молився, бо прагнув духовного вдосконалення. Через деякий час він прибув до Палестини та відкрив монастир біля річки Йордан. Там він створив суворі правила, встановив графік постів і літургій та навчав своїх послідовників вірі. Герасима поважали у народі, адже чоловік дотримувався духовного способу життя. До кінця життя святий віддано служив Богу та був прикладом для інших. Герасим мирно відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі бідним і нужденним.

Не слід планувати далекі поїздки та подорожі.

Не рекомендується витрачати багато грошей, бо тоді привабите матеріальні проблеми.

Не можна сперечатися та сваритися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то очікуйте гарного врожаю.

Якщо побачите граків, то найближчим часом не сніжитиме.

Якщо на небі не видно хмар, то весна буде теплою.

Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Його щорічно відзначають 4 березня, починаючи з 2009 року. Саме тоді неурядова організація GIPF запропонувала створити день, який би нагадував про загрозу сексуального рабства в сучасному світі.