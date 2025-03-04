В этот день наши предки занимались приготовлением выпечки и помогали нуждающимся. О запретах и приметах на 4 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.
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День памяти преподобного Герасима Иорданского
Он родился в Ликии. Во взрослом возрасте мужчина принял монашество и отправился в пустыню в Египте. Герасим много молился, потому что стремился к духовному совершенствованию. Через некоторое время он прибыл в Палестину и открыл монастырь у реки Иордан. Там он создал строгие правила, установил график постов и литургий и учил своих последователей вере. Герасима уважали в народе, ведь мужчина придерживался духовного образа жизни. До конца жизни святой преданно служил Богу и был примером для других. Герасим мирно отошел в вечность.
Что нельзя делать
- Не стоит отказывать в помощи бедным и нуждающимся.
- Не следует планировать дальние поездки и путешествия.
- Не рекомендуется тратить много денег, потому что тогда привлечете материальные проблемы.
- Нельзя спорить и ссориться с родными.
Народные приметы народные приметы
- Если на улице солнечно, то ожидайте хорошего урожая.
- Если увидите грачей, то в ближайшее время не будет снежить.
- Если на небе не видно облаков, то весна будет теплой.
- Если увидите стаю птиц, то ожидайте потепления.
Что еще отмечают
Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Его ежегодно отмечают 4 марта, начиная с 2009 года. Именно тогда неправительственная организация GIPF предложила создать день, который бы напоминал об угрозе сексуального рабства в современном мире.