У цей день наші предки займалися приготуванням випічки та допомагали нужденним. Про заборони й прикмети на 4 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
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День пам'яті преподобного Герасима Йорданського
Він народився в Лікії. У дорослому віці чоловік прийняв чернецтво та вирушив до пустелі в Єгипті. Герасим багато молився, бо прагнув духовного вдосконалення. Через деякий час він прибув до Палестини та відкрив монастир біля річки Йордан. Там він створив суворі правила, встановив графік постів і літургій та навчав своїх послідовників вірі. Герасима поважали у народі, адже чоловік дотримувався духовного способу життя. До кінця життя святий віддано служив Богу та був прикладом для інших. Герасим мирно відійшов у вічність.
Що не можна робити
- Не варто відмовляти в допомозі бідним і нужденним.
- Не слід планувати далекі поїздки та подорожі.
- Не рекомендується витрачати багато грошей, бо тоді привабите матеріальні проблеми.
- Не можна сперечатися та сваритися з рідними.
Народні прикмети
- Якщо надворі сонячно, то очікуйте гарного врожаю.
- Якщо побачите граків, то найближчим часом не сніжитиме.
- Якщо на небі не видно хмар, то весна буде теплою.
- Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте потепління.
Що ще відзначають
Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Його щорічно відзначають 4 березня, починаючи з 2009 року. Саме тоді неурядова організація GIPF запропонувала створити день, який би нагадував про загрозу сексуального рабства в сучасному світі.