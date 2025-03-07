7 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна садити рослини

7 березня віряни вшановують пам'ять священномучеників, що в Херсонесі єпископствували. Вони проповідували християнство та залишалися відданими Богу аж до смерті.

У цей день наші предки проводили генеральне прибирання в оселі. Про заборони й прикмети на 7 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Тернопільську єпархію Православної церкви України.

Цікаво Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті священномучеників, що в Херсонесі єпископствували

За часів правління імператора Траяна відбувалися переслідування християн. Царю допомагали язичники, які прагнули чинити опір поширенню віри в Христа серед народу. Однією з жертв імператора став святий Климент, єпископ Римський, який проповідував християнство, за що зазнав страшних мук.

Святий Василій проповідував в Херсонесі та навертав ідолопоклонників до християнства. Втім, якось чоловіка схопили та жорстоко побили. Після цього він пішов з міста, але згодом повернувся туди, бо зміг воскресити сина знатного чоловіка. Завдяки Василію багато людей охрестилися та повірили в Бога. Однак через деякий час гоніння на християн посилилися, тому святого знову схопили та зв'язали. Василія закидали каміннями на смерть, а його тіло кинули диким звірам.

Що не можна робити

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто гучно розважатися та веселитися.

Не слід брати або позичати гроші в борг.

Не рекомендується садити рослини, бо ті не розцвітуть.

Народні прикмети

Якщо побачите жайворонків, то весна буде теплою.

Якщо небо похмуре, то очікуйте морозів.

Якщо лід вже розтанув, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо небо ясне, то незабаром буде потепління.

Що ще відзначають

День енергії рослин. Його щорічно відзначають 7 березня. Це свято вирішила заснувати компанія Alpro, яка займається продажем рослинної продукції. Головна мета свята – заохотити людей вживати більше овочів і фруктів щодня.