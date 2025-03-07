В этот день наши предки проводили генеральную уборку в доме. О запретах и приметах на 7 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти священномучеников, что в Херсонесе епископствовали

Во времена правления императора Траяна происходили преследования христиан. Царю помогали язычники, которые стремились сопротивляться распространению веры во Христа среди народа. Одной из жертв императора стал святой Климент, епископ Римский, который проповедовал христианство, за что претерпел страшные мучения.

Святой Василий проповедовал в Херсонесе и обращал идолопоклонников в христианство. Впрочем, как-то мужчину схватили и жестоко избили. После этого он ушел из города, но впоследствии вернулся туда, потому что смог воскресить сына знатного человека. Благодаря Василию многие люди крестились и поверили в Бога. Однако через некоторое время гонения на христиан усилились, поэтому святого снова схватили и связали. Василия забросали камнями на смерть, а его тело бросили диким зверям.

Что нельзя делать

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не стоит громко развлекаться и веселиться.

Не следует брать или занимать деньги в долг.

Не рекомендуется сажать растения, потому что те не расцветут.

Народные приметы

Если увидите жаворонков, то весна будет теплой.

Если небо пасмурное, то ожидайте морозов.

Если лед уже растаял, то в этом году будет обильный урожай.

Если небо ясное, то вскоре будет потепление.

Что еще отмечают

День энергии растений. Его ежегодно отмечают 7 марта. Этот праздник решила основать компания Alpro, которая занимается продажей растительной продукции. Главная цель праздника – поощрить людей употреблять больше овощей и фруктов ежедневно.