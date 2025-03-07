У цей день наші предки проводили генеральне прибирання в оселі. Про заборони й прикмети на 7 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Тернопільську єпархію Православної церкви України.
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День пам'яті священномучеників, що в Херсонесі єпископствували
За часів правління імператора Траяна відбувалися переслідування християн. Царю допомагали язичники, які прагнули чинити опір поширенню віри в Христа серед народу. Однією з жертв імператора став святий Климент, єпископ Римський, який проповідував християнство, за що зазнав страшних мук.
Святий Василій проповідував в Херсонесі та навертав ідолопоклонників до християнства. Втім, якось чоловіка схопили та жорстоко побили. Після цього він пішов з міста, але згодом повернувся туди, бо зміг воскресити сина знатного чоловіка. Завдяки Василію багато людей охрестилися та повірили в Бога. Однак через деякий час гоніння на християн посилилися, тому святого знову схопили та зв'язали. Василія закидали каміннями на смерть, а його тіло кинули диким звірам.
Що не можна робити
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не варто гучно розважатися та веселитися.
- Не слід брати або позичати гроші в борг.
- Не рекомендується садити рослини, бо ті не розцвітуть.
Народні прикмети
- Якщо побачите жайворонків, то весна буде теплою.
- Якщо небо похмуре, то очікуйте морозів.
- Якщо лід вже розтанув, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо небо ясне, то незабаром буде потепління.
Що ще відзначають
День енергії рослин. Його щорічно відзначають 7 березня. Це свято вирішила заснувати компанія Alpro, яка займається продажем рослинної продукції. Головна мета свята – заохотити людей вживати більше овочів і фруктів щодня.