Укр Рус
lifestyle 24 Традиції Яке церковне свято у суботу, 8 лютого: чому сьогодні не можна брати в руки гострі предмети
8 лютого, 07:00
2

Яке церковне свято у суботу, 8 лютого: чому сьогодні не можна брати в руки гострі предмети

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 8 лютого віряни вшановують пам'ять пророка Захарія Серповидця, який передбачив прихід Месії.
  • Сьогодні також відзначають День пропозиції руки та серця.

8 лютого віряни вшановують пам'ять пророка Захарія Серповидця. Він передбачив багато подій, зокрема прихід Месії та вхід Господній до Єрусалима на віслюку.

У цей день наші предки проводили обряди проти нечистої сили. Про заборони й прикмети 8 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті пророка Захарія Серповидця

Він був одним з 12 малих пророків, який походив зі священицького роду Левія. Ще з раннього віку Захарій отримав дар передбачення. Чоловік напророкував прихід Месії, останні дні земного життя Ісуса, зраду Господа за 30 срібняків, вхід Господній до Єрусалима на віслюку й багато інших подій. Крім цього, святий просив князя Зоровавеля відновити будівництво Єрусалимського храму. Захарія називали Серповидцем, адже йому уві сні з'явився сувій, який нагадував серп. За переказами, чоловік помер у глибокій старості. Його поховали біля Єрусалима.

Що не можна робити

  • Не рекомендується починати робити важливі справи.
  • Не слід пліткувати й заздрити.
  • Не можна вирушати у далекі поїздки.
  • Не варто брати в руки гострі предмети, бо накличете негаразди.

Народні прикмети

  • Якщо побачите іній на деревах, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо почуєте грім, то літо буде вітряним.
  • Якщо сьогодні вдарив мороз, то весна буде ранньою.
  • Якщо випаде багато снігу, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

День пропозиції руки та серця. Його щорічно відзначають 8 лютого. Це свято є популярним в Індії. Однак у цей день люди з усього світу можуть приєднатися до його святкування, зробивши пропозицію своїй другій половинці.