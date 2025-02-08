В этот день наши предки проводили обряды против нечистой силы. О запретах и приметах 8 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти пророка Захария Серповидца

Он был одним из 12 малых пророков, который происходил из священнического рода Левия. Еще с раннего возраста Захарий получил дар предвидения. Мужчина предсказал приход Мессии, последние дни земной жизни Иисуса, предательство Господа за 30 сребреников, вход Господень в Иерусалим на осле и многие другие события. Кроме этого, святой просил князя Зоровавеля возобновить строительство Иерусалимского храма. Захария называли Серповидцем, ведь ему во сне явился свиток, который напоминал серп. По преданию, мужчина умер в глубокой старости. Его похоронили возле Иерусалима.

Что нельзя делать

  • Не рекомендуется начинать делать важные дела.
  • Не следует сплетничать и завидовать.
  • Нельзя отправляться в дальние поездки.
  • Не стоит брать в руки острые предметы, потому что накличете неприятности.
  • Если увидите иней на деревьях, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если услышите гром, то лето будет ветреным.
  • Если сегодня ударил мороз, то весна будет ранней.
  • Если выпадет много снега, то ожидайте потепления.

День предложения руки и сердца. Его ежегодно отмечают 8 февраля. Этот праздник является популярным в Индии. Однако в этот день люди со всего мира могут присоединиться к его празднованию, сделав предложение своей второй половинке.