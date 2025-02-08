У цей день наші предки проводили обряди проти нечистої сили. Про заборони й прикмети 8 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті пророка Захарія Серповидця
Він був одним з 12 малих пророків, який походив зі священицького роду Левія. Ще з раннього віку Захарій отримав дар передбачення. Чоловік напророкував прихід Месії, останні дні земного життя Ісуса, зраду Господа за 30 срібняків, вхід Господній до Єрусалима на віслюку й багато інших подій. Крім цього, святий просив князя Зоровавеля відновити будівництво Єрусалимського храму. Захарія називали Серповидцем, адже йому уві сні з'явився сувій, який нагадував серп. За переказами, чоловік помер у глибокій старості. Його поховали біля Єрусалима.
Що не можна робити
- Не рекомендується починати робити важливі справи.
- Не слід пліткувати й заздрити.
- Не можна вирушати у далекі поїздки.
- Не варто брати в руки гострі предмети, бо накличете негаразди.
Народні прикмети
- Якщо побачите іній на деревах, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо почуєте грім, то літо буде вітряним.
- Якщо сьогодні вдарив мороз, то весна буде ранньою.
- Якщо випаде багато снігу, то очікуйте потепління.
Що ще відзначають
День пропозиції руки та серця. Його щорічно відзначають 8 лютого. Це свято є популярним в Індії. Однак у цей день люди з усього світу можуть приєднатися до його святкування, зробивши пропозицію своїй другій половинці.