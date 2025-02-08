У цей день наші предки проводили обряди проти нечистої сили. Про заборони й прикмети 8 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті пророка Захарія Серповидця

Він був одним з 12 малих пророків, який походив зі священицького роду Левія. Ще з раннього віку Захарій отримав дар передбачення. Чоловік напророкував прихід Месії, останні дні земного життя Ісуса, зраду Господа за 30 срібняків, вхід Господній до Єрусалима на віслюку й багато інших подій. Крім цього, святий просив князя Зоровавеля відновити будівництво Єрусалимського храму. Захарія називали Серповидцем, адже йому уві сні з'явився сувій, який нагадував серп. За переказами, чоловік помер у глибокій старості. Його поховали біля Єрусалима.

Що не можна робити

Не рекомендується починати робити важливі справи.

Не слід пліткувати й заздрити.

Не можна вирушати у далекі поїздки.

Не варто брати в руки гострі предмети, бо накличете негаразди.

Народні прикмети

Якщо побачите іній на деревах, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо почуєте грім, то літо буде вітряним.

Якщо сьогодні вдарив мороз, то весна буде ранньою.

Якщо випаде багато снігу, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

День пропозиції руки та серця. Його щорічно відзначають 8 лютого. Це свято є популярним в Індії. Однак у цей день люди з усього світу можуть приєднатися до його святкування, зробивши пропозицію своїй другій половинці.