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5 червня, 10:25
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Вже зовсім скоро настане Трійця 2025: що не можна робити у це свято

Влада Пономарьова
Основні тези
  • На Трійцю 2025 року забороняється займатися рукоділлям, купатися у водоймах та інше.
  • Народні прикмети на Трійцю: трави, зібрані в цей день, мають лікувальні властивості, а березова гілка оберігає від нечистої сили.

Цьогоріч 8 червня українці святкуватимуть Зелені свята. У ці дні люди дотримуються важливих заборон, оскільки не хочуть притягнути негаразди в дім.

Зазвичай Трійця припадає на 50-й день після Воскресіння Христового. Про заборони цього дня – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Трійцю 2025

  • Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
  • Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.
  • Не рекомендується купатися у водоймах.
  • Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.
  • Не можна стригти волосся та нігті.
  • Не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.
  • Не рекомендується працювати на землі або городі.
  • Не можна одружуватися та справляти весілля.
  • Не варто йти в ліс або в поле наодинці.
  • Не слід водити худобу в ліс.
  • Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Свята Трійця 2025 / Фото Pinterest

Народні прикмети на Трійцю 2025

  • Якщо зібрати у Зелені свята трави, то ними можна лікуватися весь рік.
  • Якщо забрати додому березову гілку, то вона оберігатиме від нечистої сили.
  • Якщо побачите на небі веселку, то цей рік принесе щастя.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде гарна погода.
  • Якщо надворі спекотно, очікуйте сухого літа.
  • Якщо зібрати квіти в полі, то вони принесуть здоров'я в родину.
  • Якщо на вулиці сонячно, то цьогоріч буде щедрий врожай.
  • Якщо вмитися росою на Трійцю, то можна зберегти красу й молодість.
  • Якщо сьогодні скупатися у водоймі, то існує високий ризик потонути.