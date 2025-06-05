Вже зовсім скоро настане Трійця 2025: що не можна робити у це свято

Цьогоріч 8 червня українці святкуватимуть Зелені свята. У ці дні люди дотримуються важливих заборон, оскільки не хочуть притягнути негаразди в дім.

Зазвичай Трійця припадає на 50-й день після Воскресіння Христового. Про заборони цього дня – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Трійцю 2025

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.

Не рекомендується купатися у водоймах.

Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.

Не рекомендується працювати на землі або городі.

Не можна одружуватися та справляти весілля.

Не варто йти в ліс або в поле наодинці.

Не слід водити худобу в ліс.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Свята Трійця 2025 / Фото Pinterest

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