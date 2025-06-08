8 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі нужденним

Цьогоріч 8 червня відзначають Трійцю. Це одне з найважливіших свят у церковному календарі.

У цей день наші предки прикрашали свої будинки травою та розвішували зелень на вікнах і дверях. Про заборони й прикмети на 8 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Трійця 2025

На 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа апостоли зібралися в Єрусалимі. У цей момент на учнів Сина Божого зійшов Святий Дух в образі полум'яних язиків. Після цього апостоли отримали можливість говорити на різних мовах, що дозволило проповідувати Слово Боже в усьому світі. Галас привернув увагу містян, які захотіли дізнатися його причину. Тоді учні Христа вийшли до народу та розповіли про важливу подію. У той день багато людей увірували в Ісуса.

Трійця 2025 / Фото Pinterest

Що не можна робити

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді притягнете фінансові труднощі.

Не варто пити алкогольні напої.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не слід конфліктувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде гарна погода.

Якщо надворі спекотно, очікуйте сухого літа.

Якщо зібрати квіти в полі, то вони принесуть здоров'я в родину.

Якщо на вулиці сонячно, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Що ще відзначають

День расової єдності. Його відзначають у другу неділю червня, а цьогоріч він припадає на 7 червня. У це свято говорять про важливість вшанування відмінностей і руйнування бар'єрів між людьми різних рас.