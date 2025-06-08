У цей день наші предки прикрашали свої будинки травою та розвішували зелень на вікнах і дверях. Про заборони й прикмети на 8 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
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Трійця 2025
На 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа апостоли зібралися в Єрусалимі. У цей момент на учнів Сина Божого зійшов Святий Дух в образі полум'яних язиків. Після цього апостоли отримали можливість говорити на різних мовах, що дозволило проповідувати Слово Боже в усьому світі. Галас привернув увагу містян, які захотіли дізнатися його причину. Тоді учні Христа вийшли до народу та розповіли про важливу подію. У той день багато людей увірували в Ісуса.
Трійця 2025 / Фото Pinterest
Що не можна робити
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді притягнете фінансові труднощі.
- Не варто пити алкогольні напої.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не слід конфліктувати та заздрити.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде гарна погода.
- Якщо надворі спекотно, очікуйте сухого літа.
- Якщо зібрати квіти в полі, то вони принесуть здоров'я в родину.
- Якщо на вулиці сонячно, то цьогоріч буде щедрий врожай.
Що ще відзначають
День расової єдності. Його відзначають у другу неділю червня, а цьогоріч він припадає на 7 червня. У це свято говорять про важливість вшанування відмінностей і руйнування бар'єрів між людьми різних рас.