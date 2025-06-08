В этот день наши предки украшали свои дома травой и развешивали зелень на окнах и дверях. О запретах и приметах на 8 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Троица 2025

На 50-й день после Воскресения Иисуса Христа апостолы собрались в Иерусалиме. В этот момент на учеников Сына Божьего сошел Святой Дух в образе пламенных языков. После этого апостолы получили возможность говорить на разных языках, что позволило проповедовать Слово Божье во всем мире. Шум привлек внимание горожан, которые захотели узнать его причину. Тогда ученики Христа вышли к народу и рассказали о важном событии. В тот день многие люди уверовали в Иисуса.

Троица 2025 / Фото Pinterest

Что нельзя делать

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Не стоит пить алкогольные напитки.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует конфликтовать и завидовать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то летом будет хорошая погода.

Если на улице жарко, ожидайте сухого лета.

Если собрать цветы в поле, то они принесут здоровье в семью.

Если на улице солнечно, то в этом году будет щедрый урожай.

Что еще отмечают

День расового единства. Его отмечают во второе воскресенье июня, а в этом году он приходится на 7 июня. В этот праздник говорят о важности чествования различий и разрушения барьеров между людьми разных рас.