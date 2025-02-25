Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці

У 2023 році Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Внаслідок цього дати релігійних свят змінилися.

Тепер християни відзначають їх на 13 днів раніше. Про нові дати важливих церковних свят березня 2025 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну церкву України.

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Православний календар на березень 2025

1 березня – преподобномучениці Євдокії.

2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі.

3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; початок Великого посту.

4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.

5 березня – святого Конона Мандонського.

6 березня – пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

7 березня – священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших.

8 березня – преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

9 березня – 40 мучеників Севастійських.

10 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

11 березня – святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

12 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 березня – святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської.

14 березня – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського.

15 березня – мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв.

16 березня – мученика Савина; священномученика Олександра.

17 березня – преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина.

18 березня – святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.

19 березня – священномучеників Хризанта і Дарії.

20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.

21 березня – преподобного Якова, єпископа Катанського.

22 березня – священномученик Василія Анкірського.

23 березня – преподобномученика Нікона та його учнів.

24 березня – преподобної Захарії.

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

26 березня – Собор архангела Гавриїла.

27 березня – мучениці Матрони.

28 березня – преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана.

29 березня – священномучеників Марка і Кирила.

30 березня – преподобного Йоана Ліствичника.

31 березня – преподобного Іпатія, єпископа.