Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці
- У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, змістивши дати релігійних свят на 13 днів назад.
- У лютому 2025 року українці відзначатимуть багато релігійних свят, серед яких Стрітення Господнє.
У 2023 році Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.
У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у лютому – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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Православний календар на лютий 2025
1 лютого – святого мученика Трифона;
2 лютого – Стрітення Господнє;
3 лютого – праведного Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці, святого Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського.
4 лютого – святого преподобного Ісидора Пелусіотського;
5 лютого – святої мучениці Агафії;
6 лютого – святого преподобного Вукола;
7 лютого – святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;
8 лютого – святого великомученика Теодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця;
9 лютого – святого мученика Никифора;
10 лютого – преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, святого мученика Харлампія;
11 лютого – святого священномученика Власія;
12 лютого – святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;
13 лютого – святого преподобного Мартиніана;
14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила;
15 лютого – святого апостола Онисима, преподобного Пафнутія, відлюдника Києво-Печерського;
16 лютого – святих мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї.
17 лютого – святого великомученика Теодора Тирона;
18 лютого – святого Льва, Папи Римського;
19 лютого – апостолів від 70 Филимона й Архипа;
20 лютого – благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського.
21 лютого – преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського.
22 лютого – знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії.
23 лютого – священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського;
24 лютого – перше і друге знайдення голови Іоанна Предтечі;
25 лютого – святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
26 лютого – святого Порфирія, єпископа Газського;
27 лютого – святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта;
28 лютого – святого преподобного сповідника Василія.