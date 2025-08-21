Ваші предки були литовськими князями: 14 прізвищ, які мають дворянське походження
- Деякі українські прізвища, такі як Сапіга, Чернецький, Вишневецький, мають дворянське литовське походження.
Прізвища із закінченням на -йло, -айло, -ейло вказують на литовське коріння, наприклад, Міняйло, Жмайло.
Українські прізвища можуть багато розповісти про походження своїх носіїв. Так, деякі родові імена вказують на шляхетське коріння наших предків.
Багато таких прізвищ виникли ще в часи існування Великого князівства Литовського, коли роди князів і бояр відігравали провідну роль у державному та культурному житті. Згодом ці прізвища поширилися й серед української знаті, розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Петра Масляка, доктора географічних наук та академіка Національної академії наук вищої освіти України.
Дивіться також У вашому роду були бідні люди: 16 українських прізвищ, які вказують на життя в злиднях
Які прізвища належали литовським князям?
Згідно з дослідженням професора Петра Масляка, в Україні можна почути прізвища, які мають князівське походження. Вони відзначаються мелодійністю та наявністю архаїзмів. У сучасному світі такі родові імена викликають захват, адже свідчать про дворянське коріння. Серед прізвищ, які належали литовським князям:
- Сапіга – налічується 1009 українців, які можуть похизуватися цим прізвищем.
- Хоткевич – вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо лише про 24 його власники.
- Чернецький – 3211 представників цього прізвища проживають в Україні.
- Нимерович – носіїв такого родового імені не залишилося в Україні.
- Вишневецький – 585 людей, які мають це прізвище.
- Лукомський – на території Україні проживає 515 громадян, які можуть похизуватися цим родовим іменем.
- Острозький – 1 носій цього прізвища, який мешкає на Львівщині.
- Косаківський – нині відомо про 147 носіїв цього прізвища.
- Сангушко – також вважається доволі рідкісним родовим іменем, бо налічується лише 1 його носій.
- Чорторийський – 2 українці мають таке прізвище.
- Заславський – нечасто можна почути це прізвище в Україні, бо відомо тільки про 594 його власників.
- Ружинський – 211 носіїв цього родового імені.
- Любомирський – в Україні наразі проживає 104 представники такого прізвища.
- Корецький – наразі відомо про 2414 його власників, які живуть в Україні.
- Виговський – 1042 людини з таким прізвищем.
Петро Масляк про прізвища, які належали князям: дивіться відео онлайн
Які українські прізвища мають литовське походження?
Що цікаво, можна легко перевірити, чи є ваше прізвище литовським. Для цього треба порівняти закінчення родових імен.
Якщо ваше прізвище закінчується на -йло, -айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло або -яйло, то воно має литовське коріння. Наприклад, Міняйло, Жмайло, Нечитайло або Мазайло.