Українські прізвища можуть багато розповісти про походження своїх носіїв. Так, деякі родові імена вказують на шляхетське коріння наших предків.

Багато таких прізвищ виникли ще в часи існування Великого князівства Литовського, коли роди князів і бояр відігравали провідну роль у державному та культурному житті. Згодом ці прізвища поширилися й серед української знаті, розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Петра Масляка, доктора географічних наук та академіка Національної академії наук вищої освіти України.

Які прізвища належали литовським князям?

Згідно з дослідженням професора Петра Масляка, в Україні можна почути прізвища, які мають князівське походження. Вони відзначаються мелодійністю та наявністю архаїзмів. У сучасному світі такі родові імена викликають захват, адже свідчать про дворянське коріння. Серед прізвищ, які належали литовським князям:

Сапіга – налічується 1009 українців, які можуть похизуватися цим прізвищем.

– налічується 1009 українців, які можуть похизуватися цим прізвищем. Хоткевич – вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо лише про 24 його власники.

– вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо лише про 24 його власники. Чернецький – 3211 представників цього прізвища проживають в Україні.

– 3211 представників цього прізвища проживають в Україні. Нимерович – носіїв такого родового імені не залишилося в Україні.

– носіїв такого родового імені не залишилося в Україні. Вишневецький – 585 людей, які мають це прізвище.

– 585 людей, які мають це прізвище. Лукомський – на території Україні проживає 515 громадян, які можуть похизуватися цим родовим іменем.

– на території Україні проживає 515 громадян, які можуть похизуватися цим родовим іменем. Острозький – 1 носій цього прізвища, який мешкає на Львівщині.

– 1 носій цього прізвища, який мешкає на Львівщині. Косаківський – нині відомо про 147 носіїв цього прізвища.

– нині відомо про 147 носіїв цього прізвища. Сангушко – також вважається доволі рідкісним родовим іменем, бо налічується лише 1 його носій.

– також вважається доволі рідкісним родовим іменем, бо налічується лише 1 його носій. Чорторийський – 2 українці мають таке прізвище.

– 2 українці мають таке прізвище. Заславський – нечасто можна почути це прізвище в Україні, бо відомо тільки про 594 його власників.

– нечасто можна почути це прізвище в Україні, бо відомо тільки про 594 його власників. Ружинський – 211 носіїв цього родового імені.

– 211 носіїв цього родового імені. Любомирський – в Україні наразі проживає 104 представники такого прізвища.

– в Україні наразі проживає 104 представники такого прізвища. Корецький – наразі відомо про 2414 його власників, які живуть в Україні.

– наразі відомо про 2414 його власників, які живуть в Україні. Виговський – 1042 людини з таким прізвищем.

Які українські прізвища мають литовське походження?

Що цікаво, можна легко перевірити, чи є ваше прізвище литовським. Для цього треба порівняти закінчення родових імен.

Якщо ваше прізвище закінчується на -йло, -айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло або -яйло, то воно має литовське коріння. Наприклад, Міняйло, Жмайло, Нечитайло або Мазайло.