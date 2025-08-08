Будь-яке прізвище може розповісти про родинну історію, походження та професію далеких предків. Особливо це стосується єврейських родових імен, які збереглися до наших часів.

LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає детальніше про українські прізвища, які мають єврейське походження.

Які українські прізвища мають єврейське коріння?

Одним із найпоширеніших способів утворення єврейських прізвищ – використання походження людини. Предки часто формували родові імена з огляду на міста або регіони, де вони жили чи звідки походили. Так, з'явилися прізвища: Вінницький, Рокитнянський, Потоцький, Шацький, Чорнобильський і Жмеринський. І хоча вони можуть здаватися типово українськими, нерідко єврейські родини теж носили подібні родові імена.

До того ж часто використовували назви населених пунктів Європи, де жили євреї, для утворення прізвищ. Наприклад, Ашкеназі, Берлінер, Краковер, Шпейєр, Штрассберг, Дойч, Голандер та Кассель – кожне з цих родових імен розкриває історію міграцій предків.

Як і в багатьох культурах, євреї отримували прізвища за родом занять. Так, Фішер (рибалка), Шнайдер (кравець), Кауфман (торговець), Голдшміт (ювелір), Мюллер (мельник), Циммерман (тесля) стали поширеними родовими іменами, що передавалися з покоління в покоління.

Що цікаво, багато єврейських прізвищ звучать як німецькі слова, адже вони утворені з їдишу, що належить до групи германських мов. Такі родові імена зазвичай мають буквальне значення, пов'язане з рисами характеру, кольорами або природою:

Кляйн – маленький;

– маленький; Шварц – чорний;

– чорний; Вайс або Вайсман – білий;

або – білий; Берг – гора;

– гора; Штейн – камінь;

– камінь; Розенбаум – рожеве дерево;

– рожеве дерево; Фройнд – друг;

– друг; Вальд – ліс;

– ліс; Вольф – вовк;

– вовк; Амзель – дрізд.

Єврейське походження / Фото Freepik

Які ще прізвища мають єврейське походження?

Нерідко прізвища єврейського походження утворювалися від імені батька або матері. Вони можуть мати закінчення -сон/-зон або -ич та -ов. Серед таких прізвищ: Абрамович, Мендельсон, Рабинович, Давидович, Залманов, Добкін, Нахімов, Рахлін, Рівкін і Гітельзон.