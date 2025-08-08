Серед ваших предків були євреї: добірка українських прізвищ з єврейським походженням
- Українські прізвища з єврейським походженням часто походять від назв міст чи регіонів, де жили предки, таких як Вінницький, Рокитнянський, Ашкеназі, Берлінер.
Єврейські прізвища також можуть відображати професії предків, наприклад, Фішер (рибалка), Шнайдер (кравець), Кауфман (торговець), або мати закінчення -сон/-зон, -ич, -ов, як у прізвищах Абрамович, Мендельсон.
Будь-яке прізвище може розповісти про родинну історію, походження та професію далеких предків. Особливо це стосується єврейських родових імен, які збереглися до наших часів.
LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає детальніше про українські прізвища, які мають єврейське походження.
Цікаво 9 українських прізвищ, які вказують на те, що ваші предки були курцями: перевірте своє у списку
Які українські прізвища мають єврейське коріння?
Одним із найпоширеніших способів утворення єврейських прізвищ – використання походження людини. Предки часто формували родові імена з огляду на міста або регіони, де вони жили чи звідки походили. Так, з'явилися прізвища: Вінницький, Рокитнянський, Потоцький, Шацький, Чорнобильський і Жмеринський. І хоча вони можуть здаватися типово українськими, нерідко єврейські родини теж носили подібні родові імена.
До того ж часто використовували назви населених пунктів Європи, де жили євреї, для утворення прізвищ. Наприклад, Ашкеназі, Берлінер, Краковер, Шпейєр, Штрассберг, Дойч, Голандер та Кассель – кожне з цих родових імен розкриває історію міграцій предків.
Як і в багатьох культурах, євреї отримували прізвища за родом занять. Так, Фішер (рибалка), Шнайдер (кравець), Кауфман (торговець), Голдшміт (ювелір), Мюллер (мельник), Циммерман (тесля) стали поширеними родовими іменами, що передавалися з покоління в покоління.
Що цікаво, багато єврейських прізвищ звучать як німецькі слова, адже вони утворені з їдишу, що належить до групи германських мов. Такі родові імена зазвичай мають буквальне значення, пов'язане з рисами характеру, кольорами або природою:
- Кляйн – маленький;
- Шварц – чорний;
- Вайс або Вайсман – білий;
- Берг – гора;
- Штейн – камінь;
- Розенбаум – рожеве дерево;
- Фройнд – друг;
- Вальд – ліс;
- Вольф – вовк;
- Амзель – дрізд.
Які ще прізвища мають єврейське походження?
Нерідко прізвища єврейського походження утворювалися від імені батька або матері. Вони можуть мати закінчення -сон/-зон або -ич та -ов. Серед таких прізвищ: Абрамович, Мендельсон, Рабинович, Давидович, Залманов, Добкін, Нахімов, Рахлін, Рівкін і Гітельзон.