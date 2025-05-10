Потап, Monatik та інші: добірка українських зірок, які приховують справжні імена за псевдонімами

На українській сцені виступає чимало зірок, які переховуються за псевдонімами. Саме тому далеко не всі українці знають справжні імена своїх улюблених знаменитостей.

LifeStyle24 підготував добірку відомих українських артистів, які приховують свої справжні імена за сценічними назвами. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Добірка українських зірок, які користуються псевдонімами

Одна з найвідоміших українських співачок Джамала насправді має зовсім інше ім'я – Сусанна Джамаладінова. Її псевдонім є скороченою версією прізвища. Артистка свідомо спростила своє ім'я, щоб воно легше запам'ятовувалося й було зрозумілим на міжнародній сцені. Саме з цим псевдонімом вона прославила Україну на весь світ, перемігши на пісенному конкурсі Євробачення-2016 з піснею "1944".

Водночас знаменитий співак Monatik також приховує своє справжнє ім'я за сценічним. Дмитро Монатік стилізував написання власного прізвища, зробивши з нього цікавий псевдонім. Артист просто прибрав ім'я, залишив лише прізвище й надав йому сучасного звучання. Саме так і з'явився Monatik, якого тепер знає вся країна завдяки його запальним хітам.

Співачка TAYANNA теж обрала сценічне ім'я, яке є переосмисленням її справжнього – Тетяна Решетняк. Також псевдонімом протягом тривалого часу користується Злата Огнєвіч. Її справжнє ім'я – Інна Бордюг. Втім, понад десять років тому виконавиця змінила в паспорті своє ім'я і прізвище на сценічний псевдонім.

Серед інших українських зірок, які користуються псевдонімами:

Вєрка Сердючка – Андрій Данилко.

MELOVIN – Костянтин Бочаров.

Потап – Олексій Потапенко.

Наталя Могилевська – Наталія Могила.

Тіна Кароль – Тетяна Ліберман.

Влад Дарвін – Владислав Приходько.

Позитив – Олексій Завгородній.

Jerry Heil – Яна Шемаєва.

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