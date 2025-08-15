Сьогодні, 15 серпня, православні християни та греко-католики в Україні вшановують одне з найбільших християнських свят – Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день згадують завершення земного життя Діви Марії та Її вознесіння до небес.

У храмах по всій країні відбуваються святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за мир, добробут та єдність. Традиційно це свято символізує віру у вічне життя вічне та надію на заступництво Богородиці перед Господом. Церква закликає цього дня допомагати ближнім та віддавати їм свою любов.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на серпень 2025

LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання з Успінням Пресвятої Богородиці. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові листівки своїм рідним, друзям і знайомим, які сьогодні відзначають цей день. Побажайте миру в серці, Божої ласки та міцної віри усім 15 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалися картинки й листівки з нашої добірки. Обирайте привітання з переліку та надішліть їх найріднішим. Подаруйте їм позитивні емоції на Успіння Пресвятої Богородиці. Зі святом!