3 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виносити сміття з дому
- 3 березня вшановується пам'ять мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска, які загинули за відданість християнству.
- Сьогодні також починається Великий піст.
3 березня віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Вони загинули через відданість християнству.
У цей день наші предки намагалися не ходити до лісу, бо боялися заблукати. Про заборони й прикмети на 3 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Тернопільську єпархію Православної церкви України.
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День пам'яті мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска
Вони були друзями, які жили у місті Амасія в III-IV століттях. За свою віру в Ісуса Христа Євтропій, Клеонік і Василіск були ув'язнені. Після страти великомученика Теодора Тирона чоловіки продовжували проповідувати християнство навіть у в'язниці. Святим вдалося навернути багатьох язичників до віри. Чоловіки зазнали страшних мук, але не зреклися Бога. Коли мучеників привели до язичницького храму, щоб змусити їх принести жертви, Євтропій звернувся до Бога, і стався землетрус. Тоді зруйнувалися ідоли, а голос з небес сказав, що на цьому місці побудують християнський храм. Обурений правитель наказав завдати святим ще більших мук, але чоловіки залишалися відданими християнству. Згодом Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василиску відтяли голову.
Що не можна робити
- Не варто позичати або брати гроші в борг.
- Не слід гуляти в лісі наодинці.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не рекомендується виносити сміття з будинку, бо тоді накличете матеріальні труднощі.
Народні прикмети
- Якщо сніг вже розтанув, то весна буде тривалою.
- Якщо побачите шпаків, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте потепління.
- Якщо побачите зграю птахів, то весна буде теплою.
Що ще відзначають
Початок Великого посту. У 2025 році він розпочинається 3 березня і триває до 19 квітня. Великий піст триває протягом 48 днів до Великодня. У цей період люди дотримуються суворих харчових обмежень, очищаючись не лише тілесно, але й духовно.