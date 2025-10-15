Зі Всесвітнім днем студента 2025: найкращі привітання у картинках і словах
- Всесвітній день студента відзначається 15 жовтня на честь індійського вченого Абдул Калама.
- Редакція підготувала привітання для студентів у картинках, прозі й віршах.
Щороку 15 жовтня відзначають Всесвітній день студента. Це свято виникло в Індії на честь Абдул Калама, 11-го президента країни та видатного вченого.
Що цікаво, в Україні День студента також святкують 17 листопада. Річ у тім, що саме цю дату встановив Указ другого президента України Леоніда Кучми від 1999 року, пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.
Дивіться також Календар свят на жовтень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців
Традиційно у Всесвітній день в університетах проводяться різноманітні тематичні заходи, зокрема лекції, майстер-класи, конференції тощо. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які насолоджуються студентським життям.
Всесвітній день студента 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Студентство – найкращий період життя. Бажаю вам відчути всі його переваги.
Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні і позитивні враження!
***
У Всесвітній день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!
***
З Днем студента вас вітаю!
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі "хвости" здавати
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось,
Дуже весело жилось!
***
У Всесвітній день студентів
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
У біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в'ється!
***
Друже! Вітаю тебе зі Всесвітнім днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем студента! Бажаю тобі успіхів у навчанні, в подальшій роботі та в усіх справах. Нехай студентські роки запам'ятовуються не тільки безсонними виснажливими сесіями, а й такими веселими святами, як День студента!
***
Чудове свято день студента,
Вітаю щиро від душі,
Хай будуть радісні моменти,
Дні в універі хороші,
Не лаять викладачачі суворі,
І ставлять заліки завжди,
Нехай весна буде на дворі,
Та в вашій молодій душі,
Нехай зіркові перспективи
Осяють шлях ваш непростий,
Щоб покоряючи науки,
Здобуть диплом свій золотий!
***
Хай юність буде світлою,
Із мріями в душі,
З ентузіазмом й радістю
Ти по життю іди,
Студенте, привітаємо,
Хай в серці буде рай,
Навчайся з задоволенням
І цілей досягай!
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.