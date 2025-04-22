Яке церковне свято 22 квітня: що заборонено робити у цей день
- 22 квітня віряни вшановують пам'ять святих Теодора Сикеота і Віталія, а також Світлий вівторок.
- Цього дня також відзначають Міжнародний день Матері-Землі та Всесвітній день селфі Землі.
22 квітня віряни вшановують пам'ять святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія. Також сьогодні відзначається Світлий вівторок. Люди ходять одне до одного в гості, куштують паски та інші великодні страви, співають гаївки.
Традиційно віряни продовжують святкувати Великдень. У Світлий вівторок ще не варто займатися важкою фізичною працею та хатніми справами, інформує LifeStyle 24.
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День пам'яті святого преподобного Теодора Сикеота
Теодор Сикет народився у селі Сикея, що неподалік міста Анастасіополя (Мала Азія). Коли хлопчикові було 6 років, матір подарувала йому золотий пояс, адже хотіла, щоб він був воїном. Проте якось уві сні жінці явився Юрій Змієборець та сказав, що призначення малюка – служити Богу, а не займатися військовою службою.
В 14-річному віці Теодор пішов з дому та оселився при церкві великомученика Георгія. Він вирішив вести усамітнений спосіб життя. Пізніше чоловіка висвятили у диякона, далі – у священника. Згодом Сикеот прийняв чернецтво. Деякий час був єпископом Анастасіуполя. Помер у 613 році.
Зауважимо! Раніше ми публікували православний календар на квітень 2025 року.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, лихословити, лінуватися та заздрити.
- Заборонено зловживати алкоголем та їжею, бути жадібними.
- Не варто відмовляти у допомозі та сумувати.
Народні прикмети
- Якщо надворі хмарно та дощить, то чекайте на похолодання.
- Якщо яскраво світить сонце, то буде тепло.
- Якщо тепло, то гарна погода протримається найближчими днями.
Що ще відзначають
Щороку 22 квітня відзначається Міжнародний день Матері-Землі. У 2009 році його встановила Генеральна Асамблея ООН. Також сьогодні – Всесвітній день селфі Землі.