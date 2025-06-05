Чи справді хтось помре, якщо над хатою кричить сова: відповідь священника ПЦУ

У народі сова вважається доволі таємничим птахом. А її нічний крик часто сприймається як поганий знак та особливо тривожить людей, коли вона кричить вночі або літає над будинками.

Ба більше, предки вірили, що спів сови може накликати смерть на родину. Втім, чи це дійсно так – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Чи хтось помре, якщо над хатою кричить сова

Крик сови може звучати моторошно, особливо вночі в селі чи в лісі. Однак це природна поведінка тварини, яка жодним чином не пов'язана з долею людини. За словами священника ПЦУ Юліана Тимчука, вірянам не варто надавати таким речам надмірного значення.

Люди вірять у різні забобони, наприклад, що якщо ворона летить, то обов'язково має хтось померти. Але насправді це просто пташка, яка летить, і ми можемо почути, як вона співає. Якщо сова над хатою співає, то нічого поганого в цьому немає. Не треба думати, що одразу хтось помре,

– запевнив священник.

Юліан Тимчук додав, що християнам треба цінувати життя та не вірити у забобони.

Що не можна робити вночі

У давнину вірили, що не можна залишати на столі певні речі на ніч. Наприклад, закваску, ножі, брудний посуд і гострі предмети. Якщо це зробити, то можна розлютити домовика та привабити сварки в сім'ю.

Крім цього, люди намагалися не викидати сміття вночі. Адже вважали, що разом із непотребом винесуть достаток і добробут з хати. Також предки не займалися прибиранням, зокрема підмітанням чи миттям підлоги, після заходу сонця.