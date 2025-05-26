Як назвати дівчинку, яка народиться влітку 2025 року: добірка трендових імен

Батьки, які чекають на появу дитину влітку, вже активно шукають красиві варіанти імен для неї. До цього процесу варто ставитися серйозно, адже ім'я може вплинути на долю людини.

LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен для батьків, в яких скоро з'явиться донька. Ці варіанти точно запам'ятаються кожному.

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Як назвати дівчинку влітку 2025 року: добірка жіночих імен

Злата

Ім'я Злата має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови, де означає "золотце", тоді як друга – від праслов'янського слова "зълата", яке перекладається як "золото". Такі жінки вміють бачити красу в дрібницях та полюбляють мистецтво. Власниці цього імені – щирі та відкриті особистості.

Світлана

Таке ім'я має давньослов'янське походження та перекладається як "світло Землі" або "світла". Його представниці – веселі дівчата, які можуть додати краплю позитиву навіть у найсумнішу компанію. Світлани мають велике коло спілкування та легко відкривають своє серце новим людям.

Імена для дівчинки 2025 / Фото Freepik

Лукерія

Це ім'я походить з Давньої Греції та трактується як "солодка". Лукерії вміють бачити красу в простих речах і з легкістю підкорюють оточення своїм шармом. Вони мають гарне почуття гумору й люблять бути в центрі уваги, залишаючись щирими.

Марися

За однією з версій, це ім'я походить від "Марія", яке означає "пані" або "кохана". Його представниці швидко можуть заполонити серця людей своєю добротою. Їхня природна чарівність і відкритість допомагають їм будувати міцні дружні зв'язки.

Златослава

Це ім'я має слов'янське походження та складається з двох слів "злат", що означає "золотий", і "слав", яке трактується як "слава". Златослава також перекладається як "велична" та "прославлена". У давнину так називали дівчат, які походили з заможних родин. У сучасному світі представниці цього імені мають лідерські якості, тому легко керують командою та стають гарними керівниками.

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