Запам'ятаються кожному: 6 давніх жіночих імен, які дають силу та оберігають

У сучасному світі все більше українців цікавляться власним корінням. Саме тому українські батьки обирають давні імена для своїх дітей.

LifeStyle24 підготував добірку старовинних і забутих варіантів, які здатні забезпечити захист від недуг і нещасть своїм власницям. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Дивіться також Дарують удачу й добро: 5 жіночих імен, які приносять своїм власницям щастя

Добірка давніх жіночих імен, які дають силу та оберігають

Марія

Це ім'я походить з давньоєврейської мови та означає "пані", "кохана" або "самостійна". У сучасному світі так називають жінок, які готові запропонувати свою допомогу усім, хто цього потребує. Представниці цього імені уникають конфліктів та намагаються розв'язати усі проблеми мирним шляхом. Завдяки своїй відповідальності та чесності Марії оточені чоловічою увагою.

Єлизавета

Таке ім'я має давньоєврейське коріння та трактується як "Божа присяга" або "та, що шанує Бога". Його власниці полюбляють дізнаватися щось нове, тому постійно чимось цікавляться. Єлизавети мають добре розвинену інтуїцію та дають гарні поради рідним і близьким.

Віра

Це ім'я має старослов'янське походження та означає "віра". У давнину так звали одну з мучениць, доньку святої Софії, яку намагалися навернути в язичництво, але вона була проти цього. Водночас зараз таке ім'я дають добрим і розсудливим дівчатам, які відзначаються сильним характером. Віри – творчі особистості, які можуть створювати прекрасне своїми руками.

Жіночі імена, які оберігають / Фото Freepik

Надія

Ім'я Надія прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "надія". У давнину так звали одну з трьох сестер-християнок, які загинули через відданість Ісусу Христу. Власниці цього імені мають рішучий характер, тому завжди впевнено крокують до своїх цілей. Такі жінки не бояться проблем, через що легко знаходять їхній розв'язок.

Любов

Це ім'я має грецьке походження та означає "кохання". У давнину так звали одну зі сестер-мучениць, яку стратили через вірність Сину Божому. Таке ім'я асоціюється зі світлим почуттям, тому наділяє своїх власниць доброзичливістю та красою.

Світлана

Ім'я Світлана має давньослов'янське походження та перекладається як "світло Землі" або "світла". Його представниці – веселі дівчата, які можуть додати краплю позитиву навіть у найсумнішу компанію. Світлани мають велике коло спілкування та легко відкривають своє серце новим людям.

Нагадаємо, раніше наша редакція вже розповідала про жіночі імена, які приносять своїм власницям лише нещастя.