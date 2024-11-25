На це витрачаються мільярди доларів: наскільки реально фізично ліквідувати Путіна

Владімір Путін істерично боїться смерті. Тому завдання номер один у Росії – це забезпечення охорони й недоторканості диктатора.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що це чи не найбільша частина витрат глави Кремля. Він припустив, чи можливо знищити Путіна у нинішніх умовах.

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Все не так просто

Один зі способів ліквідації воєнного злочинця – удар ракетою. Нагадаємо, що на Курщині ракетами Storm Shadow уражено підземний військовий об'єкт, що призвело до втрат серед російських і північнокорейських військових.

Втім, Путін живе у бункерах й мало кому відомо, як вони побудовані. Можливо, бункери Путіна побудовані на глибині 50 метрів і їх навіть ядерний вибух не зруйнує.

Очевидно, що ліквідувати Путіна можна тільки дистанційно. Наприклад, його можуть отруїти, або зробити щось таке, що не потребує підступу до тіла,

– зазначив Фейгін.

Однак завдання це не з найлегших, оскільки охороні диктатора приділяється особлива увага й витрачаються мільярди доларів. Протягом року витрати можуть доходити до десятків мільярдів.

Зверніть увагу! Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян зазначив, що у Путіна безліч бункерів по всій території Росії, а запас цих бункерів розрахований на 200 років війни.

Головне завдання охорони російського президента зосереджене в руках федеральної служби охорони. Штатна чисельність структури становить близько 50 – 60 тисяч людей. Вони всі розосереджені по різних регіонах Росії.

Наприклад, коли Путін летить у Китай, то за його маршрутом в диспетчерські приходять усі співробітники й відстежують, аби все було безпечно. Тисячі людей залучені просто до прольоту диктатора. А в будинках, повз які проїжджає Путін, сидять співробітники фсо. Вони навіть заходять у квартири, підіймаються на дахи тощо,

– мовив російський правозахисник.

Владімір Путін сам створив ці взаємонепідпорядковані в керівництві структури, зокрема фсб, фсо, аби він завжди мав можливість перехресного отримання інформації й одночасно забезпечення свого захисту.

Просто так ліквідувати Путіна неможливо. Він цим дуже стурбований. Навряд чи його оточення може на щось натякати чи зробити. Після вбивства Євгєнія Пригожина, я думаю, що зробили дуже жорстку чистку у всіх силових відомствах,

– додав Фейгін.

Нагадаємо, у червні 2023 року ватажок ПВК "Вагнера" оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Повстання вдалося придушити після перемовин Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.

Пізніше, 23 серпня, сталася авіакатастрофа, в якій загинуло усе керівництво ПВК "Вагнера", зокрема й Пригожин. За словами представників західної розвідки, вбивство готувалося два місяці та було схвалено довіреною особою російського президента Ніколаєм Патрушевим.