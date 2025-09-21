Російські окупанти регулярно атакують на Лиманському напрямку. Останнім часом стало більше близьких контактних боїв.

Про це 24 Каналу розповів головний сержант 3 роти 3 батальйону 63 ОМБр "Фортовий". За його словами, ситуація на Лиманському напрямку залишається складною. Окупанти постійно намагаються атакувати. Все, що було раніше, триває і надалі.

Що відомо про бої на Лиманському напрямку?

Як наголосив військовий, окупанти лізуть вперед невеликими групами. Інколи вони спеціально штурмують праву та ліву позицію, а інша маленька група намагається пролізти вперед посередині. Це можуть бути 1 – 2 окупанти.

Атакують наші позиції, підступи. Збільшилася кількість дронів-"ждунів", які сидять на дорозі та не дають ближче під'їхати. Це ускладнює евакуацію, доставку піхоти до позицій, зміну ротацій тощо,

– розповів "Фортовий".

Наразі Сили оборони не мають великих проблем з логістикою на цій ділянці фронту. Там стараються завжди знайти шлях, як забезпечити військових. У ворога є проблеми. Це часто видно по російських полонених.

У них досить великі проблеми з логістикою. Неодноразово вони потрапляли в полон. Постійно скаржаться, що немає їжі, води. Так само попадають в полон з одним патроном. Просто здаються повністю виснаженими,

– зазначив військовий.

Ситуація на фронті: коротко