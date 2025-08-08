Без броні та на мотоциклах: як ворог намагається штурмувати на Лиманському напрямку
- Росіяни намагаються штурмувати Лиманський напрямок пішими групами та використовують мотоцикли.
- Майже всі їхні тактики не приносять успіху.
Комбат 66 ОМБр розповів, до яких методів вдаються росіяни, щоб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку. Там найважча ситуація після Покровського.
Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Нам критично бракує молоді": інтерв'ю з комбатом 66-ї ОМБр, яка б'ється на Лиманському напрямку".
Дивіться також Нова тактика росіян та жінки на штурмах: інтерв'ю із заступником командира "Тайфуну"
Яка ситуація на Лиманському напрямку зараз?
Командир батальйону "Онуки Адольфівни" Юрій Горобець на позивний "Юдж" говорить: росіяни промацують ґрунт. Щодо тактик, то в них зараз симбіоз різного. Але більшість – неефективні.
Зараз у них певний симбіоз. Вони, скажімо так, промацують ґрунт, штурмують малими пішими групами. Окрім того, відправляють піхоту в штурм з мінами ТМ-72 для того, щоб знищити укриття наших військовослужбовців. Проте така тактика не приносить їм бажаного успіху. Також вони пробують використовувати мототехніку. Тобто йдеться про штурми із залученням 4-6 мотоциклів. Їдуть вони, звісно, без броні і намагаються заїхати глибоко в тил для проведення диверсій. Проте і це не виходить, тому що їх знищують наші засоби ще на підступах,
– сказав Горобець.
Військовий додав: одна з останніх спроб штурму на бронетехніці також зазнала невдачі. Ворожу броню уразили на дуже далеких підступах.
Тож на Лиманському напрямку ворогові вдається ефективно штурмувати тільки малими групами піхоти.
Як повідомили в Генштабі, на ранок 8 серпня на напрямку окупанти атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.