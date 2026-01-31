Росіяни продовжують наступати, але не мають успіху: огляд фронту від ISW

Російські війська 30 січня продовжували наступальні операції на півночі Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Проте, у більшості напрямків підтверджених територіальних здобутків не зафіксовано.

Окупанти продовжують намагатися наступати, але не мають для цього достатньо ресурсів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

На Сумщині російські підрозділи атакували поблизу Юнаківки, Олексіївки та в напрямку Малої Корчаківки. Українська сторона повідомляє про спроби ворога закріпитися в районі Грабовського та просунутися до Рясного. Проте, як зазначають аналітики ISW, деякі заяви Росії щодо "захоплення" окремих населених пунктів не підтверджуються.

У Харківській області російські війська намагаються створити "буферну зону" вздовж кордону та просунутися до Вовчанська. За словами українських військових, противник має чисельну перевагу, активно застосовує дрони та авіаційні керовані бомби, але істотного просування не досяг.

На Куп'янському напрямку зафіксовано обмежені просування та спроби проникнення. Українська сторона повідомляє, що близько 50 російських військових залишаються в самому місті. Вони отримують постачання лише за допомогою дронів.

У Донецькій області бойові дії тривають у районах Лимана, Слов'янська, Костянтинівки та Покровська. ISW фіксує окремі локальні просування російських сил, однак більшість заяв Росії про "захоплення" населених пунктів залишаються непідтвердженими.

На Півдні, зокрема у Запорізькій області, російські війська проводять диверсійно-розвідувальні дії та намагаються просунутися поблизу Оріхова й Гуляйполя. Українські сили, зі свого боку, завдають ударів по тилових об'єктах противника, зокрема складах і ремонтних базах.

У Херсонській області російські війська продовжують атаки без значних змін лінії фронту.

За оцінкою ISW, Росія зберігає наступальну активність на багатьох ділянках, однак стикається з обмеженими результатами та значним спротивом ЗСУ.

Що відомо про оборону на всіх напрямках?