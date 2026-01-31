Россияне продолжают наступать, но не имеют успеха: обзор фронта от ISW

Российские войска 30 января продолжали наступательные операции на севере Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако, в большинстве направлений подтвержденных территориальных достижений не зафиксировано.

Оккупанты продолжают пытаться наступать, но не имеют для этого достаточно ресурсов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

На Сумской области российские подразделения атаковали вблизи Юнаковки, Алексеевки и в направлении Малой Корчаковки. Украинская сторона сообщает о попытках врага закрепиться в районе Грабовского и продвинуться к Рясному. Однако, как отмечают аналитики ISW, некоторые заявления России по "захвату" отдельных населенных пунктов не подтверждаются.

У Харьковской областии российские войска пытаются создать "буферную зону" вдоль границы и продвинуться к Волчанску. По словам украинских военных, противник имеет численное преимущество, активно применяет дроны и авиационные управляемые бомбы, но существенного продвижения не достиг.

На Купянском направлении зафиксированы ограниченные продвижения и попытки проникновения. Украинская сторона сообщает, что около 50 российских военных остаются в самом городе. Они получают снабжение только с помощью дронов.

У Донецкой области боевые действия продолжаются в районах Лимана, Славянска, Константиновки и Покровска. ISW фиксирует отдельные локальные продвижения российских сил, однако большинство заявлений России о "захвате" населенных пунктов остаются неподтвержденными.

На Юге, в частности в Запорожской области, российские войска проводят диверсионно-разведывательные действия и пытаются продвинуться вблизи Орехова и Гуляйполя. Украинские силы, со своей стороны, наносят удары по тыловым объектам противника, в частности складах и ремонтных базах.

У Херсонской областии российские войска продолжают атаки без значительных изменений линии фронта.

По оценке ISW, Россия сохраняет наступательную активность на многих участках, однако сталкивается с ограниченными результатами и значительным сопротивлением ВСУ.

Что известно об обороне на всех направлениях?