Россияне продолжают наступать, но не имеют успеха: обзор фронта от ISW
- Российские войска продолжают наступательные действия на севере Украины, но без значительных территориальных достижений.
- В разных областях, включая Донецкую и Запорожскую, зафиксированы локальные продвижения, но большинство заявлений о "захвате" остаются неподтвержденными.
Российские войска 30 января продолжали наступательные операции на севере Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако, в большинстве направлений подтвержденных территориальных достижений не зафиксировано.
Оккупанты продолжают пытаться наступать, но не имеют для этого достаточно ресурсов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте?
На Сумской области российские подразделения атаковали вблизи Юнаковки, Алексеевки и в направлении Малой Корчаковки. Украинская сторона сообщает о попытках врага закрепиться в районе Грабовского и продвинуться к Рясному. Однако, как отмечают аналитики ISW, некоторые заявления России по "захвату" отдельных населенных пунктов не подтверждаются.
У Харьковской областии российские войска пытаются создать "буферную зону" вдоль границы и продвинуться к Волчанску. По словам украинских военных, противник имеет численное преимущество, активно применяет дроны и авиационные управляемые бомбы, но существенного продвижения не достиг.
На Купянском направлении зафиксированы ограниченные продвижения и попытки проникновения. Украинская сторона сообщает, что около 50 российских военных остаются в самом городе. Они получают снабжение только с помощью дронов.
У Донецкой области боевые действия продолжаются в районах Лимана, Славянска, Константиновки и Покровска. ISW фиксирует отдельные локальные продвижения российских сил, однако большинство заявлений России о "захвате" населенных пунктов остаются неподтвержденными.
На Юге, в частности в Запорожской области, российские войска проводят диверсионно-разведывательные действия и пытаются продвинуться вблизи Орехова и Гуляйполя. Украинские силы, со своей стороны, наносят удары по тыловым объектам противника, в частности складах и ремонтных базах.
У Херсонской областии российские войска продолжают атаки без значительных изменений линии фронта.
По оценке ISW, Россия сохраняет наступательную активность на многих участках, однако сталкивается с ограниченными результатами и значительным сопротивлением ВСУ.
Что известно об обороне на всех направлениях?
В сентябре 2024 года украинские силы провели секретную операцию в Купянске, нанося значительные потери российским войскам с соотношением потерь один к десяти в пользу Украины. Украинские военные действовали в условиях информационной тишины, что помогло сохранить фактор неожиданности, и президент Зеленский в декабре подтвердил контроль над Купянском.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что Россия активно перемещает технику и военных через Мариуполь на Гуляйпольское направление, считая его приоритетным. На Гуляйпольском направлении россияне ожидают улучшения погодных условий для продолжения штурмов.
На прошлой неделе на фронте произошло 1 052 боевых столкновения, больше всего – в Донецкой области и Запорожье. Российские войска пытаются продвигаться в районе Волчанска, в направлении Славянска, на Покровском и Гуляйпольском направлениях.