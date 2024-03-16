Під особисте зобов'язання: екскерівника Міноборони Лієва випустили з СІЗО
Джерело:Суспільне
Пізно ввечері 15 березня у суді визначалися зі зміною запобіжного заходу Олександрові Лієву. Відомо, що його випустили з СІЗО.
Про це журналістам розповів адвокат Назар Кульчицький. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.
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Випустив під особисте зобов'язання
Відомо, що Олександра Лієва, колишнього чиновника Міноборони, Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти. Нагадаймо, що він – підозрюваний у справі про заволодіння майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.
Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву – перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО,
– зазначив адвокат.
Водночас адвокат Лієва не знає, чи його підзахисний уже вдома. Все тому, що ухвала не передбачає, що під час звільнення з-під арешту він повинен бути присутнім.
Що відомо про справу Лієва
- Звернімо увагу, що 27 січня співробітники СБУ прийшли до посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" з обшуками.
- За сприяння Міноборони СБУ вдалося викрити схему розкрадання державних коштів під час покупки боєприпасів для наших військових. Правоохоронці задокументували дані, а також встановили всіх, хто до цієї оборудки причетний.
- П'ятьом фігурантам оголосили підозру за статтею про привласення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених організованою групою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- Згідно з даними слідства, фігуранти справи у жовтні 2022 року уклали з Міноборони контракт. Він передбачав постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва.
- Втім, відповідного постачання так і не відбулося. І це при тому, що воно мало розпочатися ще у грудні 2022 року.
- Відомо, що Міноборони відповідному постачальнику озброєння, компанії "Львівський арсенал", переказало 97% суми, яку передбачала відповідна угода.
- Олександра Лієва, одного з пізорюваних, затримали, коли він намагався покинути Україну.
- А 15 березня відбулося засідання Вищого антикорупційного суду. У ньому розглядали скаргу адвокатів Лієва. Захисники прагнули, щоб чиновника випустили із СІЗО.