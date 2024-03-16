Під особисте зобов'язання: екскерівника Міноборони Лієва випустили з СІЗО

Пізно ввечері 15 березня у суді визначалися зі зміною запобіжного заходу Олександрові Лієву. Відомо, що його випустили з СІЗО.

Про це журналістам розповів адвокат Назар Кульчицький. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

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Випустив під особисте зобов'язання

Відомо, що Олександра Лієва, колишнього чиновника Міноборони, Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти. Нагадаймо, що він – підозрюваний у справі про заволодіння майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.

Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву – перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО,

– зазначив адвокат.

Водночас адвокат Лієва не знає, чи його підзахисний уже вдома. Все тому, що ухвала не передбачає, що під час звільнення з-під арешту він повинен бути присутнім.

Що відомо про справу Лієва