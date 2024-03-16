Под личное обязательство: экс-руководителя Минобороны Лиева выпустили из СИЗО
Источник:Суспильне
Поздно вечером 15 марта в суде определялись с изменением меры пресечения Александру Лиеву. Известно, что его выпустили из СИЗО.
Об этом журналистам рассказал адвокат Назар Кульчицкий. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд.
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Выпустил под личное обязательство
Известно, что Александра Лиева, бывшего чиновника Минобороны, Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи. Напомним, что он – подозреваемый в деле о завладении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.
Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву – пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО,
– отметил адвокат.
В то же время адвокат Лиева не знает, или его подзащитный уже дома. Все потому, что постановление не предусматривает, что при освобождении из-под ареста он должен присутствовать.
Что известно о деле Лиева
- Обратим внимание, что 27 января сотрудники СБУ пришли к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала" с обысками.
- При содействии Минобороны СБУ удалось разоблачить схему хищения государственных средств при покупке боеприпасов для наших военных. Правоохранители задокументировали данные, а также установили всех, кто к этой сделке причастен.
- Пятерым фигурантам объявили подозрение по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенных организованной группой. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
- Согласно данным следствия, фигуранты дела в октябре 2022 года заключили с Минобороны контракт. Он предусматривал поставку 100 тысяч минометных выстрелов иностранного производства.
- Впрочем, соответствующей поставки так и не произошло. И это при том, что оно должно было начаться еще в декабре 2022 года.
- Известно, что Минобороны соответствующему поставщику вооружения, компании "Львовский арсенал", перечислило 97% суммы, которую предусматривала соответствующее соглашение.
- Александра Лиева, одного из пизорюваних, задержали, когда он пытался покинуть Украину.
- А 15 марта состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда. В нем рассматривали жалобу адвокатов Лиева. Защитники стремились, чтобы чиновника выпустили из СИЗО.