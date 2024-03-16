Об этом журналистам рассказал адвокат Назар Кульчицкий. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд.

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Выпустил под личное обязательство

Известно, что Александра Лиева, бывшего чиновника Минобороны, Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи. Напомним, что он – подозреваемый в деле о завладении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву – пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО,

– отметил адвокат.

В то же время адвокат Лиева не знает, или его подзащитный уже дома. Все потому, что постановление не предусматривает, что при освобождении из-под ареста он должен присутствовать.

Что известно о деле Лиева