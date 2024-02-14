Понад пів року у Великій Британії немає посла України: у чому проблема призначення

Від літа 2023 року в Лондоні немає посла України. Велика Британія – це не та країна, де можна відпочивати. Держава вимагає щосекундної роботи на багатьох напрямках. До того ж, є багато вимог до представника України в іноземній державі.

Саме тому, як пояснив 24 Каналу ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко, керівництво нашої держави намагається підібрати людину, яка відповідатиме баченню британців. Коли Лондон приймає посла, він розуміє рівень ставлення до себе.

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У чому проблема призначення

За словами Пристайка, у силу багатьох кадрових змін, які нещодавно відбулися в нашій державі, ми стали рухатися швидше та креативніше. Утім, втратили традиції. У дипломатії існує правило – не повідомляти ім'я посла, поки інша країна не погодиться на його призначення. Але щойно у мережу просочиться якась інформація, анонімні телеграм-канали або окремі персони одразу про це пишуть.

Проблема якраз у цьому. Ми б мали захистити себе та Велику Британію, бо вона має право сказати: "Ні, цей посол нам не потрібний, ми чекаємо іншого",

– сказав Пристайко.

Призначення посла відбувається наступним чином:

міністр закордонних справ пропонує президенту кандидата на посаду майбутнього посла;

потім його таємно відправляють в країну на кілька місяців, аби умовно Велика Британія погодила його кандидатуру;

після погодження відбувається публічне представлення нового посла на офіційному рівні в обох державах.

Якщо повідомляти прізвища, щоб зменшити градус політичної дискусії, потім можна наткнутися на інші проблеми. Наприклад, країна скаже, що навколо цієї персони багато чуток та розмов, тому вони почекають, поки запропонують когось іншого.

Цю традицію просто треба пам'ятати й умовно поважати її,

– наголосив ексміністр.

Чи впливає відсутність посла на підтримку

Хоч близько пів року у Великій Британії немає українського посла, країна продовжує підтримувати Україну. У нас були страхи зміни прем'єр-міністра Бориса Джонсона, але з приходом Ріші Сунака ситуація залишається стабільною. За словами Пристайка, у двох країн є спільна тема, в якій все зводиться до головного – Україна повинна перемогти Росію.

До того ж Велика Британія не шукає хитрих дипломатичних слів. Міністр закордонних справ Девід Кемерон нещодавно заявив, що Україна має перемогти, а Росія – програти.

Всі, хто хоче стати разом з нами, будь ласка, ставайте – це наша позиція,

– процитував слова Кемерона Вадим Пристайко.

Приблизно такі умови вони записали до двосторонньої безпекової угоди на початку січня 2024 року. Якщо Україні залишити таких партнерів, з всіма іншими ми розберемось.

Про важливість посла

Роль посла є ключовою в будь-якій країні. Посада дозволяє підійматися на рівень політичного спілкування. Можна спілкуватися із королівською родиною, прем'єр-міністром та іншими високопосадовцями. Представник України постійно в діалозі з журналістами, які є дуже шанованою професією в Лондоні. Вони виконують роботу, яка єднає британське суспільство та дозволяє бути "каналом", через який усі розуміють "Велика Британія підтримує Україну".

Прокидаєшся зранку і дивишся, що в Британії настільки багато жовто-блакитних прапорів, наче ти в Україні. Тебе підтримують всі. Депутат, який не натискає на кнопку, він розуміє, що вся нація знає, що Україні треба допомогти. Коли досягнемо такого рівня у всіх партнерських країнах, допомога збільшиться і ми нарешті зможемо вигнати агресора з нашої землі,

– резюмував Пристайко.

Велика Британія та Україна