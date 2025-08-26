На війні проти України загинув доброволець, який прибув воювати з Італії. Лука Чекка разом із воїнами Сил оборони захищав нашу державу від російського агресора.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання ANSA.

Дивіться також Фейк про загибель сина маніяка Чикатило в лавах ЗСУ: що відомо про долю чоловіка

Що відомо про загиблого іноземного добровольця?

Під час бойових дій ще у 2024 році загинув італійський доброволець Лука Чекка. З минулого року він вважався зниклим безвісти. Лиш нещодавно з'явилася звістка про загибель захисника.

У фейсбук-спільноті, присвяченій загиблим іноземним добровольцям, повідомили про чергову втрату – Лука Чекка поліг, захищаючи Україну від росіян.

Наш любий італійський брат Лука Чекка, який служив в Україні добровольцем, загинув на полі бою. Честь, слава і вдячність нашому братові,

– написали в мережі.

Італійські джерела підтвердили виданню, що на передовій в Донецькій області загинув їхній громадянин. Лука Чекка народився в Римі, на момент загибелі йому було 34 роки. Захисник був офіційно оголошений зниклим безвісти.

Як відомо, Лука Чекка є вже дев'ятим громадянином Італії, який загинув на війни в Україні. У травні стало відомо про вбитого російськими окупантами 25-річного італійця Мануель Мамелі. Чоловік служив у Інтернаціональному легіоні. Також війна в Україні забрала життя Томаса Д’Альби, Антоніо Омара Дріді, Анджело Костанци, Массіміліано Галлетті, Еліа Пуццолу (який перейшов на бік проросійських сил), Бенджаміна Джорджо Галлі та Еді Онгаро.

Нагадаємо, що Україна підтверджувала втрати інших добровольців. Зокрема в боях на Сумщині загинув Афган Оруджов, етнічний азербайджанець. Воїн перебував на передовій із перших днів повномасштабного вторгнення. Прощання з Афганом Оруджовим відбулося в Гостомелі Київської області.