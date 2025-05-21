Про це в середу, 21 травня, повідомляє La Repubblica, передає 24 Канал. Тіло бійця наразі перебуває на підконтрольній Росії території.

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Що відомо про загиблого

Офіційно Мануель Мамелі досі вважається зниклим безвісти, однак побратими вже сповістили його родину про загибель. Наразі немає можливостей повернути тіло військовослужбовця.

Його товариші по службі вже оплакують його смерть і чекають, коли його сім'я вирішить, чи варто розповідати їм подробиці його бою, який закінчився трагедією,

– пише видання.

У La Repubblica зазначають – Мануель Мамелі став 6-м італійцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель 3-го латвійського добровольця – Микити Таренова, відомого як "Латвієць". Міністерство оборони Латвії очікує на офіційну інформацію від української сторони.