Об этом в среду, 21 мая, сообщает La Repubblica, передает 24 Канал. Тело бойца сейчас находится на подконтрольной России территории.

Смотрите также Италия отправит Украине систему SAMP/T и 400 машин M113 в рамках нового пакета помощи

Что известно о погибшем

Официально Мануэль Мамели до сих пор считается пропавшим без вести, однако собратья уже сообщили его семье о гибели. Пока нет возможностей вернуть тело военнослужащего.

Его сослуживцы уже оплакивают его смерть и ждут, когда его семья решит, стоит ли рассказывать им подробности его боя, который закончился трагедией,

– пишет издание.

В La Repubblica отмечают – Мануэль Мамели стал 6-м итальянцем, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Напомним, недавно стало известно о гибели 3-го латвийского добровольца – Никиты Таренова, известного как "Латвиец". Министерство обороны Латвии ожидает официальную информацию от украинской стороны.