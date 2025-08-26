На войне против Украины погиб доброволец, который прибыл воевать из Италии. Лука Чекка вместе с воинами Сил обороны защищал наше государство от российского агрессора.

ANSA.

Что известно о погибшем иностранном добровольце?

Во время боевых действий еще в 2024 году погиб итальянский доброволец Лука Чекка. С прошлого года он считался пропавшим без вести. Лишь недавно появилось известие о гибели защитника.

В фейсбук-сообществе, посвященной погибшим иностранным добровольцам, сообщили об очередной потере – Лука Чекка погиб, защищая Украину от россиян.

Наш дорогой итальянский брат Лука Чекка, который служил в Украине добровольцем, погиб на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату,



Итальянские источники подтвердили изданию, что на передовой в Донецкой области погиб их гражданин. Лука Чекка родился в Риме, на момент гибели ему было 34 года. Защитник был официально объявлен пропавшим без вести.

Как известно, Лука Чекка является уже девятым гражданином Италии, который погиб на войны в Украине. В мае стало известно об убитом российскими оккупантами 25-летнего итальянца Мануэль Мамели. Мужчина служил в Интернациональном легионе. Также война в Украине унесла жизни Томаса Д'Альбы, Антонио Омара Дриди, Анджело Костанци, Массимилиано Галлетти, Элиа Пуццолу (который перешел на сторону пророссийских сил), Бенджамина Джорджо Галли и Эди Онгаро.

Напомним, что Украина подтверждала потери других добровольцев. В частности в боях на Сумщине погиб Афган Оруджов, этнический азербайджанец. Воин находился на передовой с первых дней полномасштабного вторжения. Прощание с Афганом Оруджовым состоялось в Гостомеле Киевской области.