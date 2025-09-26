У Білорусі нібито розмістили російську ракету "Орешнік". Мінск зазначає, що озроєння потрібне країні для оборони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ Білорусі Максима Риженкова.

До теми "Усе буде нормально": Лукашенко заявив, що "Орешник" уже прямує до Білорусі

Чи дійсно в Білорусі розмістили "Орешнік"?

У п'ятницю, 26 вересня, стало відомо, що Білорусь отримала від Росії ракети "Орешнік", які розмістили на території країни. Озброєння необхідне для "гарантування безпеки Білорусі".

До слова, Росія буцімто обіцяла передати Білорусі й інші новітні ракети.

За словами директора Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, ракета "Орешнік" – це фактично інформаційна операція Росії.

Білорусь розмістила в себе інформаційну операцію Росії під назвою "Орешнік", другий пуск якого був невдалий – він не полетів навіть у свій час. Але про це росіяни нікому не розказали,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо! "Орешнік" – це нова російська ракета середньої дальності, ймовірно похідна від проєкту РС-26 "Рубіж". Її вперше застосували у листопаді 2024 року під час удару по Дніпру. За оцінками, вона може летіти на кілька тисяч кілометрів із надзвуковою чи навіть гіперзвуковою швидкістю, нести кілька боєголовок та оснащуватися як звичайними, так і ядерними зарядами.

Чи дійсно "Орешнік" небезпечний?

Авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу розповів, що ракета "Орешник" є одним з інструментів, за допомогою якого Володимир Путін хоче натиснути і на Україну, Європу та Сполучені Штати. Насправді ж Росія має певні проблеми із застосуванням міжконтинентальних балістичних та схожих ракет.

Коли росіяни застосували "Орешнік" по Україні?