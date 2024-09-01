Лукашенко вступив у боротьбу: чи наважиться він на військову допомогу Росії

Білорусь посилила кордон з Україною, стягнувши туди техніку та військових. Попри такі дії Лукашенко обережно ставиться до ідеї війни проти України.

Нещодавно він переконував, що не надаватиме команди білоруським військам воювати за межами країни. Про що ж тоді свідчить активність Лукашенка на кордоні, 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Чого хоче Лукашенко

Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше 1000 військових, а також збільшила там кількість військової техніки. Це може радше свідчити про показові дії Олександра Лукашенка на догоду керівництва Росії, ніж про реальний намір агресії.

Лукашенко зараз вступив у боротьбу, аби провести вибори всьоме в історії Білорусі в лютому 2025 року. Усі дії як білоруських військ, так і самого Лукашенка спрямовані на те, щоб вийти на вибори, не втратити підтримку Росії та, звісно, досягнути переможного результату,

– зазначив Євген Магда.

Звісно, всі реальні конкуренти Олександра Лукашенка або перебувають у місцевих в'язницях, або ж проживають за кордоном. Однак якби білоруський диктатор втратив підтримку Кремля – заміну йому б обов'язково знайшли деінде. На думку Магди, новий президент Білорусі набагато швидше погодився б відправити війська в Україну.

"Але попри все це не так легко, як здається. Лукашенко контролює свій силовий апарат, і для Путіна він все-таки один з тих союзників, з яким той хоче працювати", – додав Магда.

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Чи може Путін дотиснути Лукашенка

Білоруський диктатор, як і завше, підтримуватиме Росію. Але на словах, як це часто і відбувається.

Він шукатиме різні можливості, імітуватиме активність білоруських військ. Але я не вірю, що Лукашенко може віддати наказ про участь білоруського війська у війні проти України, тому що і для Білорусі, і для Лукашенка особисто це матиме набагато серйозніші наслідки, ніж до України. Україна готова до того, щоб з Білорусі нападали, але чи готове білоруське суспільство до цього?,

– зауважив Магда.

Навряд чи білоруси підтримали б дії влади щодо початку агресії. Тим паче, коли незадовго після такого рішення, стали б видні наслідки.