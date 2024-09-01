Лукашенко вступил в борьбу: решится ли он на военную помощь России

Беларусь усилила границу с Украиной, стянув туда технику и военных. Несмотря на такие действия Лукашенко осторожно относится к идее войны против Украины.

Недавно он убеждал, что не будет давать команды белорусским войскам воевать за пределами страны. О чем же тогда свидетельствует активность Лукашенко на границе, 24 Каналу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Чего хочет Лукашенко

Беларусь перебросила к границе с Украиной не менее 1000 военных, а также увеличила там количество военной техники. Это может скорее свидетельствовать о показательных действиях Александра Лукашенко в угоду руководства России, чем о реальном намерении агрессии.

Лукашенко сейчас вступил в борьбу, чтобы провести выборы в седьмой раз в истории Беларуси в феврале 2025 года. Все действия как белорусских войск, так и самого Лукашенко направлены на то, чтобы выйти на выборы, не потерять поддержку России и, конечно, достичь победного результата,

– отметил Евгений Магда.

Конечно, все реальные конкуренты Александра Лукашенко или находятся в местных тюрьмах, или же проживают за рубежом. Однако если бы белорусский диктатор потерял поддержку Кремля – замену ему бы обязательно нашли в другом месте. По мнению Магды, новый президент Беларуси гораздо быстрее согласился бы отправить войска в Украину.

"Но несмотря на все это не так легко, как кажется. Лукашенко контролирует свой силовой аппарат, и для Путина он все-таки один из тех союзников, с которым тот хочет работать", – добавил Магда.

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Может ли Путин дожать Лукашенко

Белорусский диктатор, как и всегда, будет поддерживать Россию. Но на словах, как это часто и происходит.

Он будет искать различные возможности, имитировать активность белорусских войск. Но я не верю, что Лукашенко может отдать приказ об участии белорусского войска в войне против Украины, потому что и для Беларуси, и для Лукашенко лично это будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем для Украины. Украина готова к тому, чтобы из Беларуси нападали, но готово ли белорусское общество к этому?,

– заметил Магда.

Вряд ли белорусы поддержали бы действия власти по началу агрессии. Тем более, когда незадолго после такого решения, стали бы видны последствия.