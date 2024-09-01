Нещодавно він переконував, що не надаватиме команди білоруським військам воювати за межами країни. Про що ж тоді свідчить активність Лукашенка на кордоні, 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Чого хоче Лукашенко

Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше 1000 військових, а також збільшила там кількість військової техніки. Це може радше свідчити про показові дії Олександра Лукашенка на догоду керівництва Росії, ніж про реальний намір агресії.

Лукашенко зараз вступив у боротьбу, аби провести вибори всьоме в історії Білорусі в лютому 2025 року. Усі дії як білоруських військ, так і самого Лукашенка спрямовані на те, щоб вийти на вибори, не втратити підтримку Росії та, звісно, досягнути переможного результату,

– зазначив Євген Магда.

Звісно, всі реальні конкуренти Олександра Лукашенка або перебувають у місцевих в'язницях, або ж проживають за кордоном. Однак якби білоруський диктатор втратив підтримку Кремля – заміну йому б обов'язково знайшли деінде. На думку Магди, новий президент Білорусі набагато швидше погодився б відправити війська в Україну.

"Але попри все це не так легко, як здається. Лукашенко контролює свій силовий апарат, і для Путіна він все-таки один з тих союзників, з яким той хоче працювати", – додав Магда.

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Чи може Путін дотиснути Лукашенка

Білоруський диктатор, як і завше, підтримуватиме Росію. Але на словах, як це часто і відбувається.

Він шукатиме різні можливості, імітуватиме активність білоруських військ. Але я не вірю, що Лукашенко може віддати наказ про участь білоруського війська у війні проти України, тому що і для Білорусі, і для Лукашенка особисто це матиме набагато серйозніші наслідки, ніж до України. Україна готова до того, щоб з Білорусі нападали, але чи готове білоруське суспільство до цього?,

– зауважив Магда.

Навряд чи білоруси підтримали б дії влади щодо початку агресії. Тим паче, коли незадовго після такого рішення, стали б видні наслідки.